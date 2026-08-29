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Galatasaray Leao Transferini Resmen Duyurdu

Galatasaray Leao Transferini Resmen Duyurdu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
29.08.2026 - 13:53
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Milan ile 40+3 milyon Euro’ya el sıkışan Galatasaray, 27 yaşındaki sol kanat Rafael Leao, transferini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi.

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Galatasaray Leao İle Anlaştı mı?

Galatasaray Leao İle Anlaştı mı?

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Portekizli yıldız Rafael Leao’yu radarına alan Galatasaray’da mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray, transferi resmen açıkladı. 

Milan ile 40+3 milyon Euro'ya el sıkışan Galatasaray, 27 yaşındaki sol kanat Leao için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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