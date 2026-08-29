Galatasaray Leao Transferini Resmen Duyurdu

Süper Lig'de üst üste 4. toplamda 26. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray transfer çalışmalarına devam ediyor. Portekizli yıldız Rafael Leao’yu radarına alan Galatasaray’da mutlu sona ulaşıldı. Galatasaray, transferi resmen açıkladı.

Milan ile 40+3 milyon Euro'ya el sıkışan Galatasaray, 27 yaşındaki sol kanat Leao için yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”