Galatasaray Leao Transferini Resmen Duyurdu
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Milan ile 40+3 milyon Euro’ya el sıkışan Galatasaray, 27 yaşındaki sol kanat Rafael Leao, transferini açıkladı. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Profesyonel futbolcu Rafael Alexandre Da Conceição Leão transferi konusunda futbolcu ve kulübü AC Milan SPA ile resmi görüşmelere başlanmıştır” denildi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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