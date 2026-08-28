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Anderson Talisca, Ayrılık İddialarının Ardından Yaptığı Paylaşım Fenerbahçe Yönetimine Mesaj mı?

Anderson Talisca, Ayrılık İddialarının Ardından Yaptığı Paylaşım Fenerbahçe Yönetimine Mesaj mı?

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.08.2026 - 23:41
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Fenerbahçe’de Anderson Talisca ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmanın ardından Talisca’nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transferinin resmiyet kazanması için son işlemlerin tamamlanması bekleniyor.

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Fenerbahçe, Al-Jazira ile el sıkıştı.

Fenerbahçe, Al-Jazira ile el sıkıştı.

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken Anderson Talisca’nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre iki kulüp, Talisca’nın transferi konusunda yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Tarafların el sıkışmasıyla birlikte deneyimli futbolcunun Fenerbahçe’den ayrılmasının önündeki önemli engellerden biri de aşılmış oldu.

Talisca'dan manidar paylaşım.

Talisca'dan manidar paylaşım.

Talisca'nın X'ten yaptığı paylaşımda kullandığı ifadeler Fenerbahçe yönetimine ithafen olduğu iddiası sosyal medyada tartışılmaya başlandı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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