Anderson Talisca, Ayrılık İddialarının Ardından Yaptığı Paylaşım Fenerbahçe Yönetimine Mesaj mı?

Fenerbahçe’de transfer çalışmaları devam ederken Anderson Talisca’nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre iki kulüp, Talisca’nın transferi konusunda yapılan görüşmelerin ardından anlaşma sağladı. Tarafların el sıkışmasıyla birlikte deneyimli futbolcunun Fenerbahçe’den ayrılmasının önündeki önemli engellerden biri de aşılmış oldu.