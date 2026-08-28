Anderson Talisca, Ayrılık İddialarının Ardından Yaptığı Paylaşım Fenerbahçe Yönetimine Mesaj mı?
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Fenerbahçe’de Anderson Talisca ile yolların ayrılması gündemde. Sarı-lacivertli yönetimin, Brezilyalı futbolcunun transferi konusunda Al-Jazira ile anlaşmaya vardığı belirtildi. Anlaşmanın ardından Talisca’nın Birleşik Arap Emirlikleri ekibine transferinin resmiyet kazanması için son işlemlerin tamamlanması bekleniyor.
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Fenerbahçe, Al-Jazira ile el sıkıştı.
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Talisca'dan manidar paylaşım.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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