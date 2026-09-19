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Yapay Zeka Anlatıyor: İnsanların Olmadığı Bir Çalışma Hayatı Neden Mümkün Değil?

etiket Yapay Zeka Anlatıyor: İnsanların Olmadığı Bir Çalışma Hayatı Neden Mümkün Değil?

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Editörü
19.09.2026 - 13:01
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Yapay zekanın her geçen gün daha fazla işi devralması, akıllara aynı soruyu getiriyor: Bir gün ofislerde, fabrikalarda ve şirketlerde insanlara gerçekten ihtiyaç kalmayacak mı? Aslında mesele hangi işleri insanların yapmaya devam edeceği. Çünkü yapay zeka hesap yapabilir, veri analiz edebilir, metin yazabilir ve yorulmadan aynı işlemi binlerce kez tekrarlayabilir. Ancak çalışma hayatı yalnızca görevleri tamamlamaktan ibaret değil. Gelin, insanların olmadığı bir iş dünyasının neden hala pek gerçekçi görünmediğine birlikte bakalım!

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Yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun insan sezgisinin yerini tamamen dolduramıyor.

Yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun insan sezgisinin yerini tamamen dolduramıyor.

Çalışma hayatında her karar matematiksel verilere dayanarak alınmıyor. Bazen bir müşterinin ses tonundaki değişikliği fark etmek, ekibin moralinin bozulduğunu anlamak veya henüz kimsenin dile getirmediği bir problemi sezmek gerekiyor. Yapay zeka çok büyük miktarda veriyi değerlendirebilir ancak bağlamı, duyguyu ve insan davranışını her durumda aynı başarıyla yorumlayamaz. Özellikle belirsizliğin yüksek olduğu durumlarda deneyim, sezgi ve muhakeme hâlâ ciddi bir avantaj sağlıyor. Bu nedenle geleceğin iş dünyasında insan sezgisi ortadan kalkmak yerine daha stratejik bir konuma taşınacak.

Yaratıcılık sadece daha önce görülen şeyleri bir araya getirmekten ibaret değil.

Yaratıcılık sadece daha önce görülen şeyleri bir araya getirmekten ibaret değil.

Yapay zeka içerik üretebilir, tasarım fikirleri önerebilir ve milyonlarca örüntüyü saniyeler içinde analiz edebilir. Fakat çalışma hayatında yaratıcılık yalnızca ortaya bir ürün çıkarmak anlamına gelmiyor. Yeni bir fikir için bazen saçma görünen bir düşünceyi ciddiye almak, risk almak veya henüz ortada olmayan bir ihtiyacı hayal etmek gerekiyor. İnsanların merakı, deneyimleri ve dünyayı yorumlama biçimleri burada devreye giriyor. Nitekim yaratıcı düşünme, gelecekte de işverenlerin önem verdiği temel beceriler arasında gösteriliyor.

İnsan ilişkileri olan bir iş dünyasında empatiyi tamamen otomatikleştirmek kolay değil.

İnsan ilişkileri olan bir iş dünyasında empatiyi tamamen otomatikleştirmek kolay değil.

Bir çalışanın neden mutsuz olduğunu anlamakla, müşteri hizmetlerinde doğru cümleyi kurmakla veya iki ekip arasındaki anlaşmazlığı çözmekle yalnızca bilgi işlemek arasında büyük fark var. İnsan ilişkilerinde söylenen kadar söylenmeyenler de önem taşıyor. Empati, aktif dinleme ve sosyal farkındalık gibi beceriler bu nedenle çalışma hayatında önemini koruyor. Yapay zeka uygun bir cevap üretebilir ancak o cevabın karşıdaki insanda nasıl bir etki yaratacağını her zaman kusursuz biçimde öngöremez.

Her şirketin karşısına çıkabilecek beklenmedik sorunları bir algoritmaya teslim etmek riskli olur.

Her şirketin karşısına çıkabilecek beklenmedik sorunları bir algoritmaya teslim etmek riskli olur.

Şirketlerin başına gelen her problem daha önce yaşanmış bir probleme benzemez. Bazen müşteri davranışı değişir, bazen ekonomik koşullar altüst olur, bazen de kimsenin planlamadığı bir kriz ortaya çıkar. Yapay zeka geçmiş verilerden güçlü çıkarımlar yapabilir fakat tamamen yeni ve belirsiz durumlarda insan muhakemesine duyulan ihtiyaç devam eder. Bu nedenle gelecekte çalışanların görevi yalnızca işi yapmak değil, yapay zekanın verdiği sonuçları kontrol etmek ve gerektiğinde müdahale etmek olacak.

Yapay zekanın yaptığı işi denetleyecek birilerinin olması gerekiyor.

Yapay zekanın yaptığı işi denetleyecek birilerinin olması gerekiyor.

Yapay zeka çok hızlı çalışabilir ama hızlı olmak her zaman doğru olmak anlamına gelmiyor. Bir sistem yanlış bir veriyi doğru kabul ederse ortaya çıkan sonuçlar da gayet ikna edici görünen bir yanlış olabilir. Bu yüzden özellikle finans, hukuk, sağlık, yönetim ve müşteri ilişkileri gibi alanlarda insan denetimi büyük önem taşıyor. İnsanlar gelecekte bazı işleri doğrudan yapmak yerine sonuçları kontrol eden, doğrulayan ve gerektiğinde düzelten taraf olabilir.

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İş hayatının en önemli parçalarından biri de insanları aynı hedefe yönlendirmek.

İş hayatının en önemli parçalarından biri de insanları aynı hedefe yönlendirmek.

Bir şirketi yalnızca görevlerin kusursuz biçimde tamamlandığı bir makine olarak düşünmek eksik kalır. İnsanların birlikte çalışması, ortak hedef belirlemesi, liderlik yapması ve çatışmaları çözmesi gerekiyor. Özellikle liderlik, sosyal etki, iletişim ve ekip çalışması gibi beceriler yapay zekanın yaygınlaşmasıyla birlikte değer kaybetmek yerine daha önemli hale geliyor. Çünkü teknolojiyi kullanan insanların da birbirleriyle anlaşması gerekiyor.

Müşteriyle kurulan bağ tamamen otomatikleştiğinde şirketler önemli bir şeyi kaybedebilir.

Müşteriyle kurulan bağ tamamen otomatikleştiğinde şirketler önemli bir şeyi kaybedebilir.

Bir müşterinin yalnızca sorusuna cevap vermek başka, kendisini gerçekten anlaşılmış hissettirmek başka bir şey. Yapay zeka müşteri taleplerini sınıflandırabilir, hızlı yanıtlar verebilir ve basit problemleri çözebilir. Ancak özellikle hassas, karmaşık veya duygusal durumlarda insanlar hala önemli bir fark yaratıyor. Çünkü müşteriler yalnızca hızlı hizmet değil, gerektiğinde karşılarında kendilerini anlayan birinin olmasını da isteyebiliyor. Bu yüzden geleceğin müşteri hizmetlerinde yapay zeka muhtemelen ilk hattı güçlendirecek, insanları ise daha karmaşık durumlarla ilgilenmeye yönlendirecek.

İnsanların çalışma hayatından tamamen çıkarılması ekonomik açıdan da pek mantıklı görünmüyor.

İnsanların çalışma hayatından tamamen çıkarılması ekonomik açıdan da pek mantıklı görünmüyor.

Teknoloji bazı görevleri otomatikleştirdikçe işlerin tamamı ortadan kalkmak zorunda değil. Daha önce makinelerin yaptığı şeyler arttıkça insanların üstlendiği görevlerin niteliği de değişti ve benzer bir dönüşüm yapay zekayla birlikte yaşanıyor. Günümüzde bazı işler küçülürken yeni görevler ve yeni beceri ihtiyaçları ortaya çıkıyor.

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Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Editörü
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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