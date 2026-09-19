Yapay Zeka Anlatıyor: İnsanların Olmadığı Bir Çalışma Hayatı Neden Mümkün Değil?
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Yapay zekanın her geçen gün daha fazla işi devralması, akıllara aynı soruyu getiriyor: Bir gün ofislerde, fabrikalarda ve şirketlerde insanlara gerçekten ihtiyaç kalmayacak mı? Aslında mesele hangi işleri insanların yapmaya devam edeceği. Çünkü yapay zeka hesap yapabilir, veri analiz edebilir, metin yazabilir ve yorulmadan aynı işlemi binlerce kez tekrarlayabilir. Ancak çalışma hayatı yalnızca görevleri tamamlamaktan ibaret değil. Gelin, insanların olmadığı bir iş dünyasının neden hala pek gerçekçi görünmediğine birlikte bakalım!
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Yapay zeka ne kadar akıllı olursa olsun insan sezgisinin yerini tamamen dolduramıyor.
Yaratıcılık sadece daha önce görülen şeyleri bir araya getirmekten ibaret değil.
İnsan ilişkileri olan bir iş dünyasında empatiyi tamamen otomatikleştirmek kolay değil.
Her şirketin karşısına çıkabilecek beklenmedik sorunları bir algoritmaya teslim etmek riskli olur.
Yapay zekanın yaptığı işi denetleyecek birilerinin olması gerekiyor.
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İş hayatının en önemli parçalarından biri de insanları aynı hedefe yönlendirmek.
Müşteriyle kurulan bağ tamamen otomatikleştiğinde şirketler önemli bir şeyi kaybedebilir.
İnsanların çalışma hayatından tamamen çıkarılması ekonomik açıdan da pek mantıklı görünmüyor.
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Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
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