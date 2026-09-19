Yapay Zeka Anlatıyor: İnsanların Olmadığı Bir Çalışma Hayatı Neden Mümkün Değil?

Bir çalışanın neden mutsuz olduğunu anlamakla, müşteri hizmetlerinde doğru cümleyi kurmakla veya iki ekip arasındaki anlaşmazlığı çözmekle yalnızca bilgi işlemek arasında büyük fark var. İnsan ilişkilerinde söylenen kadar söylenmeyenler de önem taşıyor. Empati, aktif dinleme ve sosyal farkındalık gibi beceriler bu nedenle çalışma hayatında önemini koruyor. Yapay zeka uygun bir cevap üretebilir ancak o cevabın karşıdaki insanda nasıl bir etki yaratacağını her zaman kusursuz biçimde öngöremez.