Etçi Nusret'in Yeni Mesleği Belli Oldu

Dünyanın dört bir yanında açtığı restoranlarla adını uluslararası arenaya taşıyan Nusret Gökçe, iş hayatında yeni bir döneme girdi. Et sektöründeki yatırımlarıyla tanınan ünlü işletmeci, son hamlesini gayrimenkulde yaptı. İspanya'nın ünlü tatil belgesi İbiza'ya adım atan Nusret, konut projesi hayata geçirdi.

Gökçe'nin hayata geçirdiği 'The N Residences Ibiza' adlı projesi kapsamında toplam 51 lüks daire yer alırken, sakinlerin hizmetine 4 ayrı restoran sunulacak. Yapıda ayrıca geniş bir yüzme havuzu ile yeraltı otoparkı da bulunuyor.