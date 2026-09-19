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Etçi Nusret'in Yeni Mesleği Belli Oldu

Etçi Nusret'in Yeni Mesleği Belli Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
19.09.2026 - 13:01
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Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan Nusret Gökçe, kariyerine yeni bir sayfa daha ekledi. Yıllardır restoran zinciriyle gündemde olan 'Salt Bae Nusret', bu kez gözlerini gayrimenkul sektörüne çevirdi. Gökçe'nin İspanya'nın gözde tatil adası İbiza'da konut projesi hayata geçirdiği ortaya çıktı.

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Etçi Nusret'in yeni mesleği belli oldu. İnşaat sektörüne adım attı.

Etçi Nusret'in yeni mesleği belli oldu. İnşaat sektörüne adım attı.

Dünyanın dört bir yanında açtığı restoranlarla adını uluslararası arenaya taşıyan Nusret Gökçe, iş hayatında yeni bir döneme girdi. Et sektöründeki yatırımlarıyla tanınan ünlü işletmeci, son hamlesini gayrimenkulde yaptı. İspanya'nın ünlü tatil belgesi İbiza'ya adım atan Nusret, konut projesi hayata geçirdi.

Gökçe'nin hayata geçirdiği 'The N Residences Ibiza' adlı projesi kapsamında toplam 51 lüks daire yer alırken, sakinlerin hizmetine 4 ayrı restoran sunulacak. Yapıda ayrıca geniş bir yüzme havuzu ile yeraltı otoparkı da bulunuyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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