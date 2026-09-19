Etçi Nusret'in Yeni Mesleği Belli Oldu
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Tuz serpme hareketiyle dünya çapında tanınan Nusret Gökçe, kariyerine yeni bir sayfa daha ekledi. Yıllardır restoran zinciriyle gündemde olan 'Salt Bae Nusret', bu kez gözlerini gayrimenkul sektörüne çevirdi. Gökçe'nin İspanya'nın gözde tatil adası İbiza'da konut projesi hayata geçirdiği ortaya çıktı.
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Etçi Nusret'in yeni mesleği belli oldu. İnşaat sektörüne adım attı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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