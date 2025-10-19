Nusret Batıyor mu? Eski Kadın Çalışanların "Ayak Masajı" İddiası Gündem Oldu!
Dünyaya “Saltbae” hareketini tanıtan ve bir anda küresel ölçekte fenomenleşen Nusret Gökçe'yi 2017 yılından beri başarılarıyla tanıyoruz. Ancak şimdilerde durum iç açıcı değil. Dış basına yansıyan iddialara göre Nusret’in ABD’deki restoran zincirleri çöküşün eşiğinde. Eski çalışanlardan gelen açıklamalar ise iddiaları daha da büyüttü. Zehirli çalışma ortamından ayak masajı taleplerine kadar uzanan söylentiler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 😳
Gelin detaylara birlikte bakalım 👇
Kaynak: Mynet
Bir zamanlar tuzlama hareketiyle tüm dünyanın konuştuğu Nusret Gökçe, bu kez skandal iddialarla gündemde!
Adını vermek istemeyen bir kadın çalışan, “Su içtiğim için bile azarlandım, tuvalete gitmek sorun oluyordu.” diyerek zor çalışma koşullarını anlattı.
Ancak bu stratejinin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile çekilen ve büyük tepki çeken fotoğraflar sonrası geri teptiği, satışların ciddi oranda düştüğü iddia edildi.
