onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Nusret Batıyor mu? Eski Kadın Çalışanların "Ayak Masajı" İddiası Gündem Oldu!

Nusret Batıyor mu? Eski Kadın Çalışanların "Ayak Masajı" İddiası Gündem Oldu!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
19.10.2025 - 11:59

Dünyaya “Saltbae” hareketini tanıtan ve bir anda küresel ölçekte fenomenleşen Nusret Gökçe'yi 2017 yılından beri başarılarıyla tanıyoruz. Ancak şimdilerde durum iç açıcı değil. Dış basına yansıyan iddialara göre Nusret’in ABD’deki restoran zincirleri çöküşün eşiğinde. Eski çalışanlardan gelen açıklamalar ise iddiaları daha da büyüttü. Zehirli çalışma ortamından ayak masajı taleplerine kadar uzanan söylentiler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 😳

Gelin detaylara birlikte bakalım 👇

Kaynak: Mynet

Kaynak: https://www.mynet.com/magazin/nusret-...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bir zamanlar tuzlama hareketiyle tüm dünyanın konuştuğu Nusret Gökçe, bu kez skandal iddialarla gündemde!

Bir zamanlar tuzlama hareketiyle tüm dünyanın konuştuğu Nusret Gökçe, bu kez skandal iddialarla gündemde!

Türkiye’deki restoran imparatorluğunu küresel bir markaya dönüştürmeyi başaran ünlü işletmeci Nusret, İngiliz basın kuruluşlarının iddialarıyla gündeme oturdu. İddialara göre; Miami, New York, Londra, Dubai, Katar ve Abu Dabi gibi prestijli lokasyonlarda restoranlar açan Nusret’in ABD operasyonları son dönemde büyük zarar etti. Sadece Miami ve New York şubeleri ayakta kalabilmiş!

Ancak asıl yankı uyandıran iddia, eski çalışanlardan geldi.

Adını vermek istemeyen bir kadın çalışan, “Su içtiğim için bile azarlandım, tuvalete gitmek sorun oluyordu.” diyerek zor çalışma koşullarını anlattı.

Adını vermek istemeyen bir kadın çalışan, “Su içtiğim için bile azarlandım, tuvalete gitmek sorun oluyordu.” diyerek zor çalışma koşullarını anlattı.

Aynı kişi, Gökçe’nin zaman zaman çalışanlarından ayak masajı istediğini ve kadın çalışanlara karşı rahatsız edici davranışlarda bulunduğunu öne sürdü.

Bir başka çalışan ise, ünlü işletmecinin altın kaplama et konseptiyle gösterişe yöneldiğini ve satışları bu şekilde artırmaya çalıştığını söyledi.

Ancak bu stratejinin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile çekilen ve büyük tepki çeken fotoğraflar sonrası geri teptiği, satışların ciddi oranda düştüğü iddia edildi.

Ancak bu stratejinin, Venezuela lideri Nicolas Maduro ile çekilen ve büyük tepki çeken fotoğraflar sonrası geri teptiği, satışların ciddi oranda düştüğü iddia edildi.

Bir dönem David Beckham, Lionel Messi, Naomi Campbell ve Snoop Dogg gibi isimleri restoranlarında ağarlayan Nusret’in, şimdi bu tarz iddialarla konuşuluyor olması sosyal medyada da geniş yankı buldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
5
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın