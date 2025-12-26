onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Annesini Kaybeden X Kullanıcısının Cenaze Yemeği İsyanına Yorum Yağdı

Annesini Kaybeden X Kullanıcısının Cenaze Yemeği İsyanına Yorum Yağdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
26.12.2025 - 14:15

Cenaze yemeği pek çok bölgede bir gelenek. Hayatını kaybeden insanları son yolculuklarına uğurlayan kişilere yemek dağıtılması pek çok kişi tarafından olması gereken bir hareket olarak görünse de günümüz şartlarında ve hızla şehirlileşen toplumda pek çok kişi için büyük bir zahmet. İşin maddi yönünün yanında bir de manevi yükü olabiliyor ve halihazırda acı çeken cenaze sahipleri misafirlerin isteklerinden yılabiliyor. Bir X kullanıcısı da bu konuya değindi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Paylaşım şu şekildeydi.

Paylaşım şu şekildeydi.
twitter.com

Tabii benzer süreçleri yaşayanlar da tartışmaya katıldı.

Tabii benzer süreçleri yaşayanlar da tartışmaya katıldı.
twitter.com

Bununla ilgilenecek kişilerin başka kişiler olması gerektiği savunuldu.

Bununla ilgilenecek kişilerin başka kişiler olması gerektiği savunuldu.
twitter.com

Bu geleneği saçma bulanlar da var.

Bu geleneği saçma bulanlar da var.
twitter.com

Vasiyetlerini yerine getirenler de...

Vasiyetlerini yerine getirenler de...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tabii cenaze sahiplerinin acı günlerini kolaylaştıracak adetler de var.

Tabii cenaze sahiplerinin acı günlerini kolaylaştıracak adetler de var.
twitter.com

Misafirlerin istekleri de cabası...

Misafirlerin istekleri de cabası...
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz?

Siz ne düşünüyorsunuz?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın