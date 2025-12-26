Annesini Kaybeden X Kullanıcısının Cenaze Yemeği İsyanına Yorum Yağdı

Cenaze yemeği pek çok bölgede bir gelenek. Hayatını kaybeden insanları son yolculuklarına uğurlayan kişilere yemek dağıtılması pek çok kişi tarafından olması gereken bir hareket olarak görünse de günümüz şartlarında ve hızla şehirlileşen toplumda pek çok kişi için büyük bir zahmet. İşin maddi yönünün yanında bir de manevi yükü olabiliyor ve halihazırda acı çeken cenaze sahipleri misafirlerin isteklerinden yılabiliyor. Bir X kullanıcısı da bu konuya değindi.