Annesini Kaybeden X Kullanıcısının Cenaze Yemeği İsyanına Yorum Yağdı
Cenaze yemeği pek çok bölgede bir gelenek. Hayatını kaybeden insanları son yolculuklarına uğurlayan kişilere yemek dağıtılması pek çok kişi tarafından olması gereken bir hareket olarak görünse de günümüz şartlarında ve hızla şehirlileşen toplumda pek çok kişi için büyük bir zahmet. İşin maddi yönünün yanında bir de manevi yükü olabiliyor ve halihazırda acı çeken cenaze sahipleri misafirlerin isteklerinden yılabiliyor. Bir X kullanıcısı da bu konuya değindi.
Paylaşım şu şekildeydi.
Tabii benzer süreçleri yaşayanlar da tartışmaya katıldı.
Bununla ilgilenecek kişilerin başka kişiler olması gerektiği savunuldu.
Bu geleneği saçma bulanlar da var.
Vasiyetlerini yerine getirenler de...
Tabii cenaze sahiplerinin acı günlerini kolaylaştıracak adetler de var.
Misafirlerin istekleri de cabası...
Siz ne düşünüyorsunuz?
