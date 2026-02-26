Sevgili Kova, bugün senin için oldukça önemli bir gün. Merkür retrosu, yaratıcılık ve projeler alanında etkisini göstermeye başlıyor. Sunumlarını, tasarımlarını ve fikirlerini geliştirmen konusunda seni zorlayabilir. İlk etapta bu durum hızlanmanı sağlasa da adım adım ilerlemek daha iyi bir fikir olabilir. Zihninin üretken ve gelişim odaklı enerjisine güvenerek biraz yavaşla.

Retronun enerjisi ile aklına gelen yeni fikirler, farklı bir perspektiften bakmanı sağlayabilir. Şimdi gücüne güç katan bu astrolojik enerji ile sadece teknoloji alanına yönelme deriz. Sanat, güzellik, estetik, reklam ya da pazarlama gibi alanlarda da başarılı olacağın aşikar. Zira, vurucu etkiyle sana başarı getirecek keşifler yapacaksın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da bazı değişiklikler olabilir. Romantik bir planın son anda değişebilir. Merkür retrosunun enerjisi, aşkta seni yarı yolda bırakabilir. Kalbini açmaya hazır olduğun kişinin seninle aynı ciddiyette olmadığını fark edebilirsin. Tabii bu büyük bir hayal kırıklığı olabilir... Partnerin ya da flörtünden gelen bu darbe kalbini kapatmana neden olabilir. Ancak bahar geliyor... Bize soracak olursan, kalbin şifasını bulacaktır sakin ol!