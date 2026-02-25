onedio
26 Şubat Perşembe Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Kova Burcu
26 Şubat 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
25.02.2026 - 18:01

Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Kova ve yükselen Kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 26 Şubat Perşembe gününüz nasıl geçecek? 26 Şubat Perşembe günü Kova ve yükselen Kova burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Kova ve yükselen Kova burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün gökyüzünde beliren Mars ile Uranüs karesi, yaşam alanında bazı beklenmedik olaylara işaret ediyor. Evde ya da ofiste, belki de tam da şu anda bulunduğun mekanda, bir tesisat ya da elektrik arızası gibi bir durumla karşılaşabilirsin. Su borularının patlaması, duvarların çatlaması veya kiraların aniden artması gibi rahatsız edici durumlarla karşılaşabilirsin. Ancak bu durumlar aslında sana 'artık bu yerden ayrılma vaktin geldi' mesajını veriyor. 

Belki de aylardır ertelediğin bir ofis değişikliği ya da ev taşıma planını bu beklenmedik durumlarla birlikte hayata geçirmen gerekecek. Ancak bu yeni yer sadece fiziksel bir adres olmayacak, aynı zamanda yaratıcılığını serbest bırakacak ve seni çok daha vizyoner insanlarla tanıştıracak bir enerji merkezi olacak. Görünen o ki tabiri caizse tıkılan duvarlar aslında yeni bir hayatın ilk penceresini açıyor.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişin tozlu sayfalarından çıkıp gelen herkesi kesin bir şekilde reddediyorsun. Bunun yerine, tamamen yabancı, garip ve aklını başından alacak birine doğru çekiliyorsun. Geçmiş hikayeleri ya da isimleri umursamıyorsun; sadece o kişinin anlık aura ve düşünce yapısı seni kendine çekiyor bugün. İsimlerin ya da ünvanların önemli olmadığı, zihinlerin ve bedenlerin sınırsız bir şekilde birleştiği o çarpıcı anlara hazır ol. İşte bu gerçek aşkın ayak sesleri! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

