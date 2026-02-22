Sevgili Kova, bugün haftanın ilk gününe enerji dolu ve göz alıcı bir giriş yapıyorsun. Yenilikçi fikirlerinle etrafındakileri şaşırtmaya ve ortamı canlandırmaya hazırsın. Beklenmedik bir teklif veya proje, adrenalinini yükseltebilir ve seni heyecanlandırabilir. Özgün düşüncelerin ve farklı bakış açın, seni diğerlerinden ayırıyor ve bu Pazartesi gününde sıradanlıktan kaçınmanı sağlıyor.

İş dünyasında, görünürlüğün ve etkinliğin artıyor. Bir iş ortaklığı veya iş birliği, kariyerinde büyük bir ilerleme sağlayabilir. Finansal açıdan da yeni bir gelir modeli gündeme gelebilir. Cesurca düşünmeye ve hareket etmeye hazırsın.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise sürprizler seni bekliyor. Partnerinle beklenmedik bir plan yapabilirsin. Belki yurt dışına taşınmak, belki yeni bir işe başlayarak yaşam tarzını değiştirmek gündeminde yer alabilir. Hiç aklında olmayan ama heyecan verici bu planla aşktan keyif almaya odaklan deriz. Senin için her şey bir hayli güzel olacak belli ki! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…