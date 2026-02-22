Sevgili Koç, bugün haftaya enerjik ve hızlı bir başlangıç yapmanın tam zamanı. Uzun süredir kafanda şekillendirdiğin bir hedefe doğru ilk somut adımı atman için ideal bir güne başlıyorsun. Sabahın erken saatlerinde kapını çalacak bir haber ya da telefon çağrısı, seni bu hedefe ulaşma konusunda daha da motive edebilir.

Rekabetin yoğun olduğu bir ortamda, bugün öne çıkmak için harika bir fırsatın olacak. Cesaretin ve bilincin birleştiği bu anda, aceleci davranmak yerine dikkatli adımlar atmayı tercih edeceksin. Yeni bir proje, görev değişimi ya da sorumluluk artışı gibi konular gündeme gelebilir. Bu Pazartesi, senin 'harekete geçiren' tarafta olduğun bir gün olacak.

Peki ya aşk? Aşk hayatında da kalbin hızlı atacak. Partnerinle arandaki güçlü fiziksel çekim ve heyecan, sıradan bir günü aniden tutkulu bir akşama dönüştürebilir. Duyguların her an değişebileceği bugüne dikkat etsen iyi edesin, zira bu tutku öfkeye ve kavgaya da zemin hazırlıyor olabilir. Öte yandan eğer bekar isen, bir bakışla başlayan elektriklenme söz konusu olabilir. Karşı tarafın cesur ve net tavrı seni etkileyecek ve sen de geri durmayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…