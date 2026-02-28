Sevgili Koç, bu ayın ilk günlerinde yaşanan tam Ay tutulması, iş hayatında düzeni değiştirebilir. İşteki rutininde seni yoran, verimliliğini düşüren ne varsa, bu ayın enerjisiyle birlikte onları tarihe gömme fırsatın var. Kendini daha organize bir düzene sokmak için gereken disiplini bu dönemde bulabileceksin. Bu yenilenme süreci sayesinde, önümüzdeki haftalarda iş hayatındaki sorumluluklarını daha sakin ve huzurlu bir şekilde yönetmeye başlayacaksın.

Ayın ikinci yarısında ise Güneş, burcuna giriş yapıyor ve bu da kişisel hedeflerine ulaşmak için ihtiyaç duyduğun enerjiyi sana geri getiriyor. Adeta senin devrine giriş yapmak, projelerde liderlik yeteneklerini daha belirgin bir şekilde sergilemen ile taçlanıyor. Bekleyen işlerini hızlandırmak ve yeni başlangıçlar yapmak için de bir fırsat olabilir bu süreç. Zira Mart ayının enerjisi ile kazandığın motivasyon, ay sonuna kadar karşına çıkacak fırsatları değerlendirmen ve başarılı olman için seni destekleyecek!

Peki ya aşk? Romantik hayatında ise ay boyunca etkili olan Merkür retrosu nedeniyle iletişimde bazı yanlış anlaşılmalarla karşılaşman muhtemel. Geçmişte kalan konuların tekrar gündeme gelmesi, eski aşklarını veya duygularını yeniden değerlendirmene neden olabilir. Neyse ki ayın sonlarına doğru Venüs'ün geçişi ile bu karışıklık yerini netliğe bırakabilir. Sen de ilişkilerinde ne istediğini çok daha iyi anlayacak ve kalbini yeni birine açmadan, ciddi bir karar vermeden önce arzularınla yüzleşeceksin. İşte bu de seni gerçek aşka çekecek!