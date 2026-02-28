onedio
Uzak Şehir'le Rakipti: Aynı Yağmur Altında Gün Değişikliğine Gitti

Uzak Şehir’le Rakipti: Aynı Yağmur Altında Gün Değişikliğine Gitti

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.02.2026 - 18:03

ATV’de yayınlanmak üzere başlayan yeni dizi Aynı Yağmur Altında henüz ilk bölümlerinde olmasına rağmen radikal bir karar aldı. Dizinin yayın günü pazartesi olarak seçilmiş ve reyting rekortmeni Uzak Şehir’le rakip olmuştu. Ancak gün değişikliğine gidildi ve bu hafta yeni gününde yayınlanacak.

Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrolleri paylaştığı dizi iddialı bir başlangıç yapmıştı.

Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrolleri paylaştığı dizi iddialı bir başlangıç yapmıştı.

Hülya Avşar, Fikret kuşkan, Deniz Uğur, Taro Emir Tekin, Bahar Şahin, Levent Ülgen gibi isimlerin kadroda olması diziye olan merakı artıran durumlardan olmuştu. Ancak Aynı Yağmur Altında reytinglerde istediği karşılığı alamadı. Hal böyle olunca erken final yerine öncelikle gün değişikliğine gidildi.

ATV yeni fragmanını paylaştığı dizinin pazar günleri yayınlanacağını aktardı.

ATV yeni fragmanını paylaştığı dizinin pazar günleri yayınlanacağını aktardı.

Yeni sezona başlayan tüm diziler Uzak Şehir’in oturmuş izleyici kitlesi nedeniyle pazartesi gününden kaçmış ve başka günler seçmişti. Ancak Aynı Yağmur Altında cesaretli bir kararla yayına pazartesi olarak başlamıştı. Reytinglerin düşük gelmesi ve sıralamaların yükselememesi nedeniyle artık pazar günleri şansını deneyecek. 

Pazar günleri ise Teşkilat, Sahtekarlar ve Rüya Gibi dizileri yayınlanıyor. Ancak Sahtekarlar da Rüya Gibi de final kararı aldı. Bu nedenle Aynı Yağmur Altında da yayına devam ederse tek rakibi Teşkilat olacak.

