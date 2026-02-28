Uzak Şehir’le Rakipti: Aynı Yağmur Altında Gün Değişikliğine Gitti

Yeni sezona başlayan tüm diziler Uzak Şehir’in oturmuş izleyici kitlesi nedeniyle pazartesi gününden kaçmış ve başka günler seçmişti. Ancak Aynı Yağmur Altında cesaretli bir kararla yayına pazartesi olarak başlamıştı. Reytinglerin düşük gelmesi ve sıralamaların yükselememesi nedeniyle artık pazar günleri şansını deneyecek.

Pazar günleri ise Teşkilat, Sahtekarlar ve Rüya Gibi dizileri yayınlanıyor. Ancak Sahtekarlar da Rüya Gibi de final kararı aldı. Bu nedenle Aynı Yağmur Altında da yayına devam ederse tek rakibi Teşkilat olacak.