Uzak Şehir’le Rakipti: Aynı Yağmur Altında Gün Değişikliğine Gitti
ATV’de yayınlanmak üzere başlayan yeni dizi Aynı Yağmur Altında henüz ilk bölümlerinde olmasına rağmen radikal bir karar aldı. Dizinin yayın günü pazartesi olarak seçilmiş ve reyting rekortmeni Uzak Şehir’le rakip olmuştu. Ancak gün değişikliğine gidildi ve bu hafta yeni gününde yayınlanacak.
Nilsu Berfin Aktaş ve Burak Tozkoparan’ın başrolleri paylaştığı dizi iddialı bir başlangıç yapmıştı.
ATV yeni fragmanını paylaştığı dizinin pazar günleri yayınlanacağını aktardı.
