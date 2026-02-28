onedio
Survivor'ın Pilavcısı Bayhan, Pilav Yapma Görevinden Çekildiğini Açıkladı

Esra Demirci
Esra Demirci
28.02.2026 - 15:17

Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Bayhan, yarışmanın başından beri Ünlüler adasının pilavını yapıyordu. Pilav yapma uğruna tartışmaya giren Bayhan, yeni bölümde kendine zaman ayırmak için pilav yapma görevini bıraktığını açıkladı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Survivor'ın favori isimlerinden Bayhan, adada yaptığı pilavlarla nam salmıştı.

Survivor'ın ilk anından beri Ünlüler takımının pilavlarını yapan Bayhan, pilav görevini başkasına vermemek için pek çok kez tartışmaya girmişti. Pilavı farklı türlerde de yorumlayan Bayhan'ın bu yönü diğer yarışmacıları memnun ederken yeni bölümde beklenmedik bir şey oldu. Bayhan, kendine zaman ayıramadığını dile getirerek pilav görevini devretmek istediğini belirtti.

Bayhan'ın Survivor'daki o anlarını buradan izleyebilirsiniz:

Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
