Survivor'ın Pilavcısı Bayhan, Pilav Yapma Görevinden Çekildiğini Açıkladı
Survivor'ın sevilen yarışmacılarından Bayhan, yarışmanın başından beri Ünlüler adasının pilavını yapıyordu. Pilav yapma uğruna tartışmaya giren Bayhan, yeni bölümde kendine zaman ayırmak için pilav yapma görevini bıraktığını açıkladı.
Survivor'ın favori isimlerinden Bayhan, adada yaptığı pilavlarla nam salmıştı.
Bayhan'ın Survivor'daki o anlarını buradan izleyebilirsiniz:
