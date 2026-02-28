Survivor'dan Elenen Eren, Elenmesinde Etkili Olan Sercan Hakkında Konuştu

Elenmesinde bazı stratejik hamlelerin etkili olduğunu düşündüğünü belirten Eren, karşı takımda “teknik direktör” olarak anılan Sercan Yıldırım’ın süreçte belirleyici rol oynadığını ima etti. Sercan’ın yakın arkadaşı Deniz'le ilgilendiğini gözlemlediğini söyleyen yarışmacı, Sercan'ın kendisini hem parkur performansı hem de ada içindeki rekabet nedeniyle güçlü bir rakip olarak görmek istemediğini düşündüğünü ifade etti. Takımın Sercan’ın yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiğini öne süren Eren, oyların aleyhine kullanılmasında bunun önemli bir etken olduğunu dile getirdi.