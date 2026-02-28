onedio
Survivor'dan Elenen Eren, Elenmesinde Etkili Olan Sercan Hakkında Konuştu

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2026 - 13:25

Survivor 2026'nın en büyük kaoslarından biri Deniz'e karşı hisleri olduğunu açıklayan Sercan'ın Eren'in elenmesine neden olması oldu. Kırmızı takım, Sercan için Eren'i takıma almaktan vazgeçerken Eren verdiği röportajda bu konuda konuşarak Sercan hakkında düşüncelerini belirtti.

Survivor 2026'ya veda eden Eren Semerci, elenmesinin ardından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.

Elenmesinde bazı stratejik hamlelerin etkili olduğunu düşündüğünü belirten Eren, karşı takımda “teknik direktör” olarak anılan Sercan Yıldırım’ın süreçte belirleyici rol oynadığını ima etti. Sercan’ın yakın arkadaşı Deniz'le ilgilendiğini gözlemlediğini söyleyen yarışmacı, Sercan'ın kendisini hem parkur performansı hem de ada içindeki rekabet nedeniyle güçlü bir rakip olarak görmek istemediğini düşündüğünü ifade etti. Takımın Sercan’ın yönlendirmeleri doğrultusunda hareket ettiğini öne süren Eren, oyların aleyhine kullanılmasında bunun önemli bir etken olduğunu dile getirdi.

Survivor'dan elenen Sercan hakkında söylediklerini buradan izleyebilirsiniz:

TV Editörü
2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Yorum Yazın