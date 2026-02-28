Survivor'dan Elenen Eren, Elenmesinde Etkili Olan Sercan Hakkında Konuştu
Survivor 2026'nın en büyük kaoslarından biri Deniz'e karşı hisleri olduğunu açıklayan Sercan'ın Eren'in elenmesine neden olması oldu. Kırmızı takım, Sercan için Eren'i takıma almaktan vazgeçerken Eren verdiği röportajda bu konuda konuşarak Sercan hakkında düşüncelerini belirtti.
Survivor 2026'ya veda eden Eren Semerci, elenmesinin ardından yaptığı açıklamalarla dikkatleri üzerine çekti.
Survivor'dan elenen Sercan hakkında söylediklerini buradan izleyebilirsiniz:
