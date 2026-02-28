Survivor'da Skandal! Acun Ilıcalı Kendini Tutamayıp Konseyde İsyan Etti
Survivor'ın yeni bölümüne Acun Ilıcalı'nın konseyde sarf ettiği sözler damga vurdu. Ilıcalı, ismini vermediği bir yarışmacının ağır sözler söylediğini belirterek RTÜK düzenlemeleri nedeniyle bu sözleri söyleyemeyeceğini açıkladı.
Survivor 2026, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla yine gündemin zirvesine yerleşti.
Survivor'ın olay olan yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:
Çok da farklı bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum.
bence taciz olayı olabilir
Asıl bunu ifşa etmemek yalan ve reyting gibi geldi. Seçerler bir tane keçi o kadar. Zaten acun net şekilde işi bilmiyor bir tv yayını birde küfür ve kavga... Devamını Gör