Survivor'da Skandal! Acun Ilıcalı Kendini Tutamayıp Konseyde İsyan Etti

survivor
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
28.02.2026 - 11:12

Survivor'ın yeni bölümüne Acun Ilıcalı'nın konseyde sarf ettiği sözler damga vurdu. Ilıcalı, ismini vermediği bir yarışmacının ağır sözler söylediğini belirterek RTÜK düzenlemeleri nedeniyle bu sözleri söyleyemeyeceğini açıkladı.

Survivor 2026, yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla yine gündemin zirvesine yerleşti.

Ada konseyinde yaşanan gergin anlar dikkat çekerken, Acun Ilıcalı önemli bir açıklamada bulundu. Ilıcalı, bir yarışmacının tartışma sırasında sınırları aşan ifadeler kullandığını ve RTÜK düzenlemeleri nedeniyle bu ifadelerin ekrana verilemediğini belirtti.

Konseyde yaşananlara ilişkin yapılan bu açıklama kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, izleyiciler yayınlanmayan anlarda neler yaşandığını merak etmeye başladı.

Ilıcalı yayınlanan fragmanda 'Survivor'da bunu yaşayacağım aklıma gelmezdi. Hayatımda böyle rezil, çirkin, iğrenç konuşma duymadım. Kelime bulamıyorum. RTÜK dahilinde kalmam lazım. Şu anda beni serbest bıraksanız konuşmamdan sonra bence bizim programı 3-4 gün yayınlayamayız. Akşam düşün sen adaya gittiğinde. Ayrılıyorum dersen saygı duyarız. Kendi adıma mutlu olurum' dedi.

Survivor'ın olay olan yeni bölüm fragmanını buradan izleyebilirsiniz:

Arzu

Çok da farklı bir şey beklememek lazım diye düşünüyorum.

bence taciz olayı olabilir

Rashad Kenway

Asıl bunu ifşa etmemek yalan ve reyting gibi geldi. Seçerler bir tane keçi o kadar. Zaten acun net şekilde işi bilmiyor bir tv yayını birde küfür ve kavga... Devamını Gör