Sevgili Akrep, bugün Merkür'ün geri hareketi başlıyor ve bu da finansal işlerin üzerinde büyük bir etki yaratabilir. Bu, özellikle ortak finansman, borç ve alacaklar, hatta paylaşımlarla ilgili konuları içeriyor. Bu Cuma günü banka işlemlerini yaparken, ödemeleri kontrol ederken veya hesapları gözden geçirirken ekstra dikkatli olman gerekiyor. Küçük bir hata bile büyük bir soruna dönüşebilir.

Ortaklı işlerde, sözlü anlaşmaların yerini yazılı belgeler almalı. Daha önce kapandığını düşündüğün bir maddi konu yeniden gündeme gelebilir ancak bu kez kontrol tamamen sende olmalı. Stratejik ve akıllıca hareket edersen, bu durumdan avantajlı çıkabilirsin. Ancak sahiden dikkatli, yavaş ve özverili olman şart!

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise geçmişe dair hesaplaşmaların yeniden gündeme gelmesi mümkün. Güven konusu test edilebilir ve eski bir aşk yeniden kapını çalabilir. Ancak bu sefer, ilişkinin şartlarını sen belirlemek isteyeceksin. Bu durumda, kalbinin sesi kadar aklını da dinlemeyi unutma! Gönül gözün açılıyor ve detayları görüyorsun artık ama hesaplaşmadan ve bazı sözler almadan bu aşka adım atma.