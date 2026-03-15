Sevgili Akrep, bu hafta iş hayatında parıldamanın tam zamanı! Yaratıcılığını ve sahne ışıklarını kullanarak projelerine kendi özgün damganı vurmak için gereken cesarete sahipsin. Sadece onay beklemek yerine, kendi inandığın yöntemle ilerlemeli ve kendi yolunu çizmelisin. Spekülatif konularda veya risk içeren girişimlerde sezgilerinle hareket etmek, seni doğru noktaya taşıyacak ve başarıya ulaştıracaktır.

Haftanın sonuna doğru ise Güneş’in Koç burcuna geçişi ile iş disiplinin ve sorumluluk bilincinle ilgili yeni bir dönem başlayacak. Yani artık daha fazla çalışmak yerine, daha akıllıca organize olacak ve işlerini daha verimli bir şekilde yönetecek bir sistem kuracaksın. Üzerine aldığın görevleri tamamlarken gösterdiğin kararlılık, profesyonel çevrende vazgeçilmez olduğun imajını pekiştirecek ve saygınlığını artıracaktır.

Peki ya aşk? Aşk hayatında ise Balık burcundaki Yeni Ay, kalbinde taze ve şifalı bir sayfa açıyor. Romantik dünyanda uzun süredir hissettiğin yalnızlık yerini, hayallerine hizmet eden yeni bir tanışmaya veya ilişkideki romantizmin artışına bırakıyor. Kendini akışa bıraktığında ise aşkın seni iyileştiren o büyülü tarafıyla yeniden buluşacak ve kalbindeki boşluğu dolduracak bir ilişki seni bekliyor. Peki sen, yeni başlangıçlara hazır mısın? Haftaya görüşmek üzere, sevgiyle kal…