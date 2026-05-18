Tarihi Rekor: Dünyada Araç Sayısı 1,5 Milyarı, Türkiye'de İse 34 Milyonu Aştı

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 23:41

Dünya genelinde motorlu araç sayısı 126 yıllık serüveninde inanılmaz bir ivme yakalayarak 1,5 milyar barajını aştı. Batılı ülkeler araç doygunluğuna ulaşırken, Türkiye'de trafiğe kayıtlı taşıt sayısı 2026 itibarıyla 34,2 milyona ulaşarak tarihi bir rekor kırdı.

Güncel 2026 verilerine göre, dünya genelindeki kayıtlı motorlu araç sayısı 1,5 milyar barajını geride bıraktı.

S&P Global raporları, küresel pazarın pandemi öncesi seviyeleri nihayet aşarak yıllık 91,7 milyon birimlik satış hacmine ulaştığını gösteriyor. 1900'lerin başında dünya genelinde sadece varlıklı kesime ait 8 bin otomobil olduğu düşünüldüğünde, aradan geçen 126 yılda araç sayısının ulaştığı boyut, ulaşım alışkanlıklarımızın ne kadar radikal değiştiğini gözler önüne seriyor.

Amerika'da Herkese Bir Araç, Çin'de Nüfus Etkisi

Kişi başına düşen araç sayısında ABD istikrarını koruyarak liderliğini sürdürüyor. Ülkede neredeyse her yetişkine bir araç düşerken, toplam filo büyüklüğünde Çin zirveyi kimseye bırakmıyor. Ancak Çin'in devasa nüfusu hesaba katıldığında kişi başına düşen araç oranı ABD'nin oldukça gerisinde kalıyor. Üstelik Çin'in son yıllarda otomotiv ihracatında yakaladığı agresif büyüme, küresel pazardaki dengeleri kökünden değiştirmeye devam ediyor.

Türkiye'den 34 Milyonluk Rekor Sıçrama

Küresel tabloda araç sahipliği konusunda en çarpıcı gelişmelerden biri Türkiye'de yaşanıyor. TÜİK'in Nisan 2026 verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı 34 milyon 199 bin 933'e ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2023 yılında 27,3 milyon olan bu rakamın bu kadar kısa sürede gösterdiği devasa artış, Türkiye'nin araç sahipliğinde olağanüstü bir hızla tırmandığını kanıtlıyor. Küresel spektrumun en altında ise 500 kişiye 1 aracın düştüğü Etiyopya yer almaya devam ediyor.

Seri Üretimden Elektrikli Devrime

1908'de Henry Ford'un efsanevi Model T'yi seri üretim bandından indirmesiyle başlayan kitlesel otomobil devrimi, günümüzde yerini tam elektrikli araç (EV) çağına bırakıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileri, 2026 itibarıyla Avrupa'da tam elektrikli araçların (BEV) pazar payının %17,4seviyesine yerleştiğini ve ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 2030 yılına gelindiğinde dünyadaki araç sayısının 2 milyarı aşması ve satılan her üç yeni araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor.

Batı Doydu, Türkiye'de Yollar Taşıyor

ABD, Almanya ve Japonya gibi köklü otomotiv pazarları artık doygunluk noktasına ulaşmış durumda. Bu ülkelerde kişi başı araç oranları yıllardır yatay seyrederken, Türkiye'de tablo tam tersi bir hızla yukarı tırmanıyor. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda sadece 1.700 aracın bulunduğu Türkiye, bugün 34,2 milyonu aşan devasa bir taşıt ordusuna ev sahipliği yapıyor. Hızla büyüyen bu filo, özellikle büyükşehirlerin altyapısı ve trafik yoğunluğu açısından yeni dönemin en büyük sınavlarından biri haline gelmiş durumda.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
