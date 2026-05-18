Tarihi Rekor: Dünyada Araç Sayısı 1,5 Milyarı, Türkiye'de İse 34 Milyonu Aştı

Küresel tabloda araç sahipliği konusunda en çarpıcı gelişmelerden biri Türkiye'de yaşanıyor. TÜİK'in Nisan 2026 verilerine göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı toplam motorlu taşıt sayısı 34 milyon 199 bin 933'e ulaşarak tüm zamanların rekorunu kırdı. 2023 yılında 27,3 milyon olan bu rakamın bu kadar kısa sürede gösterdiği devasa artış, Türkiye'nin araç sahipliğinde olağanüstü bir hızla tırmandığını kanıtlıyor. Küresel spektrumun en altında ise 500 kişiye 1 aracın düştüğü Etiyopya yer almaya devam ediyor.

Seri Üretimden Elektrikli Devrime

1908'de Henry Ford'un efsanevi Model T'yi seri üretim bandından indirmesiyle başlayan kitlesel otomobil devrimi, günümüzde yerini tam elektrikli araç (EV) çağına bırakıyor. Avrupa Otomobil Üreticileri Birliği (ACEA) verileri, 2026 itibarıyla Avrupa'da tam elektrikli araçların (BEV) pazar payının %17,4seviyesine yerleştiğini ve ivmenin sürdüğünü gösteriyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre 2030 yılına gelindiğinde dünyadaki araç sayısının 2 milyarı aşması ve satılan her üç yeni araçtan birinin elektrikli olması bekleniyor.

Batı Doydu, Türkiye'de Yollar Taşıyor

ABD, Almanya ve Japonya gibi köklü otomotiv pazarları artık doygunluk noktasına ulaşmış durumda. Bu ülkelerde kişi başı araç oranları yıllardır yatay seyrederken, Türkiye'de tablo tam tersi bir hızla yukarı tırmanıyor. Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda sadece 1.700 aracın bulunduğu Türkiye, bugün 34,2 milyonu aşan devasa bir taşıt ordusuna ev sahipliği yapıyor. Hızla büyüyen bu filo, özellikle büyükşehirlerin altyapısı ve trafik yoğunluğu açısından yeni dönemin en büyük sınavlarından biri haline gelmiş durumda.