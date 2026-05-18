Otomatik Viteslerdeki “DS” Harfi Ne Anlama Geliyor? Çoğu Sürücü Aslında Yanlış Biliyor

DS modunda ise motor devri daha uzun süre yüksek tutuluyor ve araç vites değişimlerini geciktiriyor. Böylece özellikle ani hızlanmalarda, sollamalarda ve yokuş çıkışlarında daha güçlü bir tepki elde ediliyor.

Bazı araçlarda DS modu yalnızca şanzıman davranışını değiştirirken, bazı modellerde gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve süspansiyon ayarları da daha sportif hale getirilebiliyor. Özellikle modern Alman ve Japon otomobillerinde bu sistem oldukça yaygın kullanılıyor.

Uzmanlar, DS modunun sürekli kullanım için tasarlanmadığını da belirtiyor. Çünkü araç daha yüksek devirlerde çalıştığı için yakıt tüketimi artabiliyor. Reddit ve otomobil forumlarında sürücüler, DS modunda aracın “daha canlı” hissettirdiğini ancak uzun kullanımda tüketimin belirgin şekilde yükseldiğini söylüyor.

Bir başka yaygın yanlış ise DS modunun tamamen manuel kullanım olduğu düşüncesi. Oysa çoğu araçta sistem hâlâ otomatik çalışmaya devam ediyor; sadece vites geçiş noktaları sportif sürüşe göre yeniden ayarlanıyor. Bazı modellerde sürücü isterse “+ / -” üzerinden manuel müdahale de yapabiliyor.