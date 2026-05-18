article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Otomatik Viteslerdeki “DS” Harfi Ne Anlama Geliyor? Çoğu Sürücü Aslında Yanlış Biliyor

Otomatik Viteslerdeki “DS” Harfi Ne Anlama Geliyor? Çoğu Sürücü Aslında Yanlış Biliyor

Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 22:52

Otomatik vitesli araçlarda yer alan “DS” modu, birçok sürücünün her gün gördüğü ama tam olarak ne işe yaradığını bilmediği detaylardan biri olmaya devam ediyor. Kimileri bu modu manuel vites sanırken kimileri de sadece “hız modu” olduğunu düşünüyor. Peki araçtaki bu iki harf aslında ne anlama geliyor ve ne zaman kullanılmalı?

Kaynak: https://www.infiguide.com/infodata-10...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Otomatik vitesli araç kullanan birçok kişi, vites kolunun yanında yer alan “DS” modunu görüyor ama tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor.

Otomatik vitesli araç kullanan birçok kişi, vites kolunun yanında yer alan “DS” modunu görüyor ama tam olarak ne işe yaradığını bilmiyor.

Kimi bunun manuel kullanım olduğunu düşünürken kimi de sadece “daha hızlı gitme modu” sanıyor. Gerçekte ise DS modu, aracın sürüş karakterini doğrudan değiştiren özel bir sistem anlamına geliyor.

Uzmanlara göre otomatik şanzımanlarda yer alan “DS”, çoğu araçta “Drive Sport” ya da “Sport Drive” anlamına geliyor. Bu mod aktif edildiğinde araç, standart “D” moduna göre daha agresif bir sürüş karakterine geçiyor.

Normal “D” modunda şanzıman, yakıt tüketimini düşürmek için vitesleri daha erken yükseltiyor.

Normal “D” modunda şanzıman, yakıt tüketimini düşürmek için vitesleri daha erken yükseltiyor.

DS modunda ise motor devri daha uzun süre yüksek tutuluyor ve araç vites değişimlerini geciktiriyor. Böylece özellikle ani hızlanmalarda, sollamalarda ve yokuş çıkışlarında daha güçlü bir tepki elde ediliyor. 

Bazı araçlarda DS modu yalnızca şanzıman davranışını değiştirirken, bazı modellerde gaz tepkisi, direksiyon sertliği ve süspansiyon ayarları da daha sportif hale getirilebiliyor. Özellikle modern Alman ve Japon otomobillerinde bu sistem oldukça yaygın kullanılıyor. 

Uzmanlar, DS modunun sürekli kullanım için tasarlanmadığını da belirtiyor. Çünkü araç daha yüksek devirlerde çalıştığı için yakıt tüketimi artabiliyor. Reddit ve otomobil forumlarında sürücüler, DS modunda aracın “daha canlı” hissettirdiğini ancak uzun kullanımda tüketimin belirgin şekilde yükseldiğini söylüyor. 

Bir başka yaygın yanlış ise DS modunun tamamen manuel kullanım olduğu düşüncesi. Oysa çoğu araçta sistem hâlâ otomatik çalışmaya devam ediyor; sadece vites geçiş noktaları sportif sürüşe göre yeniden ayarlanıyor. Bazı modellerde sürücü isterse “+ / -” üzerinden manuel müdahale de yapabiliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın