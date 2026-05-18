Haberler
Yaşam
Travis Scott İlk Kez Türkiye’de: İstanbul’da Yer Yerinden Oynayacak!

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 20:51

Dünyaca ünlü hip-hop ve R&B yıldızı Travis Scott, kariyerinde ilk kez Türkiye'ye gelerek 31 Mayıs 2026'da İstanbul'da eşi benzeri görülmemiş bir geceye imza atmaya hazırlanıyor. Stadyum konserlerinin aksine sadece 2.500 şanslı müzikseverin katılabileceği bu özel kulüp konsepti, hayranlarına sanatçının enerjisini çok yakından hissetme fırsatı sunacak. Biletleri yarın saat 14:00'te satışa açılacak olan bu ultra lüks etkinlik, R&B ve EDM'nin yüksek temposuyla yılın en çok konuşulan eğlencesi olmaya aday.

Dünyaca ünlü hip-hop ve R&B yıldızı Travis Scott, 31 Mayıs 2026 tarihinde "One Night Only" adlı ultra lüks ve özel kulüp konseptiyle kariyerinde ilk kez Türkiye'ye geliyor.

Tersane İstanbul Grand Factory'de yalnızca 2.500 şanslı müzikseverin katılabileceği bu dev etkinlik, yüksek temposu ve DJ performansıyla 2026 yılının en büyük sürprizi olmaya aday. Biletleri yarın satışa çıkacak olan gece, İstanbul gece hayatında eşi benzeri görülmemiş bir dönemin kapılarını aralayacak.

Sadece 2.500 Şanslı Müziksever

Milyonları dev stadyumlarda coşturan süper star Travis Scott, bu kez çok daha samimi ve butik bir konseptle hayranlarının karşısına çıkıyor. TemaCC organizasyonuyla Tersane İstanbul’da yer alan Grand Factory'de düzenlenecek olan etkinlikte, sanatçıyı böylesine yakından izleme fırsatı sunan sadece 2.500 bilet satışa sunulacak. Bu özel gece, Scott'ın dünya genelindeki devasa konserleri arasında hayranlarıyla en doğrudan temas kurduğu sayılı şovlardan biri olarak öne çıkıyor.

Kariyerinde ilk kez Türk müzikseverlerle buluşacak olan yıldız isim, bu etkinlikte sadece bir performans sergilemekle kalmayacak; gecenin bizzat ev sahipliğini de üstlenecek.

Dünyanın farklı metropollerinde sadece birkaç kez gerçekleştirilen bu özel kulüp konseptinde Scott, DJ seti ve tükenmek bilmeyen sahne enerjisiyle unutulmaz anlara imza atacak. Gece boyunca İstanbul, R&B ve EDM müziklerinin yüksek temposuna teslim olacak.

Biletler Yarın Satışa Çıkıyor

İstanbul eğlence dünyasının en seçkin müzik deneyimlerinden biri olmaya hazırlanan ve katılımcılara doğrudan 'Travis Scott'ın dünyasına girme' hissi yaşatacak olan gecenin biletleri, 19 Mayıs Salı günü saat 14:00'te BUGECE.CO platformu üzerinden satışa açılacak. 31 Mayıs'ta kapılarını 16:00'da açacak olan Grand Factory, gece saat 01:00'e kadar kesintisiz bir R&B ve EDM şöleni sunacak.

Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
