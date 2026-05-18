ABD'nin İran ve Venezuela Operasyonları Öncesi "Savaş Çıkar" Bahsi Yapılmış

Konuyu inceleyen araştırmacılardan biri, düşük ihtimalli ve uzun vadeli bahislerden düzenli şekilde yüksek kazanç elde edilmesinin “sistematik bilgi suistimali” ihtimaline işaret ettiğini söyledi. Bir başka araştırmacı ise aynı bahis platformunda bağlantılı olduğu düşünülen dokuz hesabın özellikle ABD askeri operasyonlarına yönelik işlemler gerçekleştirdiğini belirtti. Söz konusu hesapların yüzde 98 başarı oranıyla toplam 2,4 milyon dolar kazanç sağladığı aktarıldı.

Haberde, İran’daki gelişmeler üzerine açılan bahislerin de inceleme altında olduğu ifade edildi. Bazı kullanıcıların ABD veya İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının zamanlaması ile İran liderliğine ilişkin gelişmeler üzerine milyonlarca dolarlık bahis oynadığı belirtildi. Araştırmacılar, özellikle düşük ihtimalli sonuçlara yönelik yüksek kazançlı işlemlerin detaylı biçimde incelendiğini kaydetti.

Öte yandan bir çevrim içi bahis şirketi, şüpheli işlemlerin tespit edilmesi halinde bunların kolluk kuvvetlerine bildirildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “İçeriden bilgiyle işlem yapılması kabul edilemez. Bu yöntemi kullanmaya çalışanlar tespit edilecek.” ifadelerine yer verildi.