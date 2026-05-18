ABD'nin İran ve Venezuela Operasyonları Öncesi "Savaş Çıkar" Bahsi Yapılmış

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2026 - 19:42

ABD’de Venezuela’ya yönelik askeri operasyonlar ile İran bağlantılı saldırılar üzerine açılan çevrim içi bahisler, içeriden bilgi kullanımı iddialarını gündeme taşıdı. CBS News’in haberine göre, yalnızca 2026 yılı içerisinde askeri ve siyasi gelişmelere ilişkin tahmin piyasalarında oynanan toplam bahis miktarı 1 milyar doları geçti. Bazı kullanıcıların gerçekleştirdiği işlemlerin zamanlaması ve dikkat çekici başarı oranları ise, gizli bilgilere erişimi olan kişilerin bu piyasaları kullanarak milyonlarca dolar kazanç elde etmiş olabileceği yönündeki şüpheleri artırdı.

1 milyar dolar bahis yapılmış.

CBS News’in haberinde, ABD’nin 3 Ocak’ta Nicolás Maduro’ya yönelik gerçekleştirdiği askeri operasyon ile 28 Şubat’ta İran’a karşı başlatılan saldırılar sonrası açılan çevrim içi bahis piyasalarındaki dikkat çekici hareketlilik incelendi.

Haberde, askeri operasyonların zamanlaması, sonuçları ve siyasi gelişmeler üzerine yapılan bahislerin son dönemde büyük ölçüde arttığı vurgulandı. 2026 yılı boyunca yalnızca askeri hamleler ve jeopolitik gelişmeler üzerine açılan çevrim içi bahislerde yatırılan toplam paranın 1 milyar doları aştığı ifade edildi.

Bahisler "bir sivile göre fazla spesifik" bulundu.

CBS News’in haberine göre, İran ve Venezuela’ya yönelik askeri operasyonlar üzerine açılan çevrim içi bahislerde bazı kullanıcıların şüpheli şekilde yüksek kazanç elde etmesi “içeriden bilgi kullanımı” iddialarını gündeme taşıdı. Haberde, Venezuela operasyonunda görev aldığı öne sürülen ABD askeri Gannon Ken Van Dyke’ın operasyon öncesi bahis oynayarak 400 bin dolardan fazla gelir elde ettiği ve bu nedenle hakkında suçlama hazırlandığı belirtildi.

Şirket şüpheli işlemleri güvenlik güçlerine bildirdi.

Konuyu inceleyen araştırmacılardan biri, düşük ihtimalli ve uzun vadeli bahislerden düzenli şekilde yüksek kazanç elde edilmesinin “sistematik bilgi suistimali” ihtimaline işaret ettiğini söyledi. Bir başka araştırmacı ise aynı bahis platformunda bağlantılı olduğu düşünülen dokuz hesabın özellikle ABD askeri operasyonlarına yönelik işlemler gerçekleştirdiğini belirtti. Söz konusu hesapların yüzde 98 başarı oranıyla toplam 2,4 milyon dolar kazanç sağladığı aktarıldı.

Haberde, İran’daki gelişmeler üzerine açılan bahislerin de inceleme altında olduğu ifade edildi. Bazı kullanıcıların ABD veya İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının zamanlaması ile İran liderliğine ilişkin gelişmeler üzerine milyonlarca dolarlık bahis oynadığı belirtildi. Araştırmacılar, özellikle düşük ihtimalli sonuçlara yönelik yüksek kazançlı işlemlerin detaylı biçimde incelendiğini kaydetti.

Öte yandan bir çevrim içi bahis şirketi, şüpheli işlemlerin tespit edilmesi halinde bunların kolluk kuvvetlerine bildirildiğini açıkladı. Şirket tarafından yapılan açıklamada, “İçeriden bilgiyle işlem yapılması kabul edilemez. Bu yöntemi kullanmaya çalışanlar tespit edilecek.” ifadelerine yer verildi.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
