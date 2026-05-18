Milli Takımın Dünya Kupası Öncesi Geniş Aday Kadrosu Açıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
18.05.2026 - 19:04

24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılan milli takımda aday kadro açıklandı. 36 kişinin duyurulduğu liste kamp döneminin ardından 26 kişiye düşecek. 

Vincenzo Montella'nın duyurduğu kadroda genç gelecek vaat eden isimler de kendilerine yer buldu.

Duyurulan kadroda 36 isim yer aldı.

Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosu şu şekilde:

Kaleci: Altay Bayındır, Ersin Destanoğlu, Mert Günok, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır

Defans: Abdülkerim Bardakcı, Ahmetcan Kaplan, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik

Orta Saha: Atakan Karazor, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler

Forvet: Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün, Yusuf Sarı

Federasyon tarafından kadro bu görselle duyuruldu:

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
