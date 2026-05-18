Aniden Ayrılmıştı: Alper Kul Güldür Güldür Show'dan Asıl Ayrılma Sebebini İki Yıl Sonra Açıkladı!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.05.2026 - 09:23

14. sezonuyla ekrana gelen Güldür Güldür Show'un sevilen isimlerinden biri olan Alper Kul, 13. sezon başlamadan hemen önce ekibe veda ettiğini açıklamıştı. Ani ayrılığı herkesi üzerken Alper Kul, bu ayrılığın nedenini yeni dizi ve film projeleri olarak açıklamıştı. Vedasının üstünden iki yıl geçen Alper Kul, Fatih Altaylı'nın YouTube programında Güldür Güldür Show'dan asıl nedenini açıkladı.

Show TV'nin sevilen komedi programı Güldür Güldür Show'un 13. sezonu öncesi ani bir ayrılık gerçekleşmiş, Alper Kul programa veda etmişti.

2024 yılının eylül ayında programa veda ettiğini açıklayan Alper Kul'un neden Güldür Güldür'den ayrıldığı merak edilmişti. Ünlü oyuncu esprili bir dille açıklama yapmış ve Saba Tümer'in programında '14 yıldır aynı insanlarla aynı firmada çalışıyorum. Ayrılmak büyük bir riskti. Çok mutluydum. Sıkıldım, dermişim. Yok, bu sene evet 2-3 tane filmim var. Dahası da gelecek.' demişti.

Alper Kul, Güldür Güldür Show'dan asıl ayrılık nedenini iki yıl sonra katıldığı Fatih Altaylı ile Pazar Sohbeti programında açıkladı.

Fatih Altaylı, 'Peki Güldür Güldür'den niye ayrıldın? Yani o kadar iyi giden, o kadar hani tıkır tıkır işleyen ve senin de hani kurucularından, direklerinden biri olduğun bir iş... Niye sıkıldın mı, yoruldun mu, yoksa başka bir şey mi?' diye sordu. Alper Kul, 'Yoruldum Fatih abi. Bir de yani dürüst olmak gerekirse... Aynı mesleği yapmak hem kolay hem zor derler ya, hani Aylin'le aynı yerde çalışmak. Ben zor bir adamım. Yani iş konusunda çok kuralcıyım, çok obsesifim. Mesela metni birebir ezberlemek istiyorum, şarkıda bile 'doğru ton, doğru nota' diye kendimi de karşımdakini de yoruyorum. Aylin ise tam tersi; hayatı daha kolayından ele alıyor, doğaçlamayı daha çok seviyor, daha rahat.' cevabını verdi. Fatih Altaylı'nın 'Eşinle aynı sette olmak zorladı yani?' demesi üzerine ise Alper Kul, 'Evet abi, gerçekten aynı yerde çalışmak eşimi çok yoruyordu. Çünkü benim bu kuralcılığım, her şeyi zor tarafından tutma huyum evde bir şekilde tolere ediliyor, eşim beni idare ediyor ama işe, sete taşınınca orada süreç zorlaşıyordu. Profesyonel alanda çatışabiliyorduk. Ben de düşündüm; bu durum hem bizi yıpratıyor hem de set ortamını. Evliliğin selameti için ayrıldım aslında. Yani o yüzden bu kararı aldım, iyi ki de almışım. Bu ayrılık bize çok iyi geldi, evliliğimize çok iyi yansıdı. Hatta çevre selameti için de iyi oldu, set de rahat etti ben de rahat ettim.' açıklamasında bulundu.

Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
