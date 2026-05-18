Aniden Ayrılmıştı: Alper Kul Güldür Güldür Show'dan Asıl Ayrılma Sebebini İki Yıl Sonra Açıkladı!

Fatih Altaylı, 'Peki Güldür Güldür'den niye ayrıldın? Yani o kadar iyi giden, o kadar hani tıkır tıkır işleyen ve senin de hani kurucularından, direklerinden biri olduğun bir iş... Niye sıkıldın mı, yoruldun mu, yoksa başka bir şey mi?' diye sordu. Alper Kul, 'Yoruldum Fatih abi. Bir de yani dürüst olmak gerekirse... Aynı mesleği yapmak hem kolay hem zor derler ya, hani Aylin'le aynı yerde çalışmak. Ben zor bir adamım. Yani iş konusunda çok kuralcıyım, çok obsesifim. Mesela metni birebir ezberlemek istiyorum, şarkıda bile 'doğru ton, doğru nota' diye kendimi de karşımdakini de yoruyorum. Aylin ise tam tersi; hayatı daha kolayından ele alıyor, doğaçlamayı daha çok seviyor, daha rahat.' cevabını verdi. Fatih Altaylı'nın 'Eşinle aynı sette olmak zorladı yani?' demesi üzerine ise Alper Kul, 'Evet abi, gerçekten aynı yerde çalışmak eşimi çok yoruyordu. Çünkü benim bu kuralcılığım, her şeyi zor tarafından tutma huyum evde bir şekilde tolere ediliyor, eşim beni idare ediyor ama işe, sete taşınınca orada süreç zorlaşıyordu. Profesyonel alanda çatışabiliyorduk. Ben de düşündüm; bu durum hem bizi yıpratıyor hem de set ortamını. Evliliğin selameti için ayrıldım aslında. Yani o yüzden bu kararı aldım, iyi ki de almışım. Bu ayrılık bize çok iyi geldi, evliliğimize çok iyi yansıdı. Hatta çevre selameti için de iyi oldu, set de rahat etti ben de rahat ettim.' açıklamasında bulundu.