Dört Dev Gökdeleni Havada Birleştirdiler: Şehrin Ortasına Gökyüzü Koridoru Oluştu

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 09:29

Çin’in Chongqing kentinde inşa edilen sıra dışı mimari proje, modern mühendisliğin ulaştığı son noktayı gözler önüne seriyor. 'Raffles City Chongqing' kompleksinin en dikkat çekici parçasını oluşturan bu yapı, dört dev gökdeleni gökyüzünde bir araya getirerek şehre fütüristik bir siluet kazandırıyor. 'The Crystal' adı verilen devasa yatay gökdelen, yerden yaklaşık 250 metre yükseklikte konumlanıyor.

Devasa Çelik Yapının Ağırlığı Eyfel Kulesi ile Yarışıyor

Yaklaşık 300 metre uzunluğa sahip olan bu mimari blok, toplam sekiz kuleden oluşan kompleksin dört ana kulesini havada birbirine bağlıyor. Yaklaşık 12 bin ton ağırlığındaki yapının kütlesi, Paris’in simgesi Eyfel Kulesi’nin ağırlığına yakınlığıyla dikkat çekiyor. Devasa çelik yapının belirli bölümleri önce yerde üretilip, ardından özel hidrolik sistemler kullanılarak metrelerce yukarıya taşınmış bulunuyor.

Sismik Risklere Karşı Özel Esneme Teknolojisi Kullanıldı

Chongqing’in sismik açıdan riskli bir bölgede yer alması, projenin mühendislik tasarımını çok daha kritik bir boyuta taşıyor. Uzmanlar, olası bir sarsıntı anında gökdelenlerin yapacağı salınım hareketlerini absorbe edebilmek adına yapıyı özel esneme sistemleriyle donatmış durumda. Bu teknoloji sayesinde, kulelerin bağımsız hareket etmesi durumunda dahi havada asılı duran bağlantı yapısının zarar görmesi engelleniyor.

Sosyal Alanlar Yoğun Nüfus Nedeniyle Gökyüzüne Taşındı

The Crystal, sadece estetik bir köprü işlevi görmeyip, aynı zamanda içinde geniş bir yaşam alanı barındırıyor. Yapının iç kısmında panoramik seyir terasları, restoranlar, havuzlar ve botanik bahçeler yer alıyor. Projenin mimarı Moshe Safdie, aşırı yoğun nüfuslu metropollerde kamusal alanların artık yeryüzünden gökyüzüne taşındığını ifade ederken, uzmanlar bu dikey şehir modelini geleceğin mimarisine yön verecek en somut örnekler arasında gösteriyor.

2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
