Elindeki Demirle Günde 60 Bin Liralık Buluyor: 'Ev, Araba, Arsa Aldım'

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
18.05.2026 - 09:08

Konya'nın Karapınar ilçesinde ikamet eden 43 yaşındaki Sait Alkış, bölgede 'Dolaman kurdu' lakabıyla tanınan bir trüf mantarı toplayıcısı olarak faaliyet gözler önüne seriliyor. Yaklaşık 25 yıldır doğada kendiliğinden yetişen ve keme olarak da bilinen dolaman mantarını arayan Alkış, sahip olduğu derin tecrübe sayesinde toprağın altındaki bu değerli bitkiyi kolaylıkla tespit edebiliyor. Geleneksel yöntemlerle çalışan diğer toplayıcılar günlük en fazla 10 kilogram mantar bulabilirken, Alkış el değmemiş arazilerde gerçekleştirdiği titiz aramalar sonucunda günlük ortalama 35 ila 40 kilogramlık miktarlara ulaşıyor.

Doğadan Elde Edilen Yüksek Gelir Önemli Yatırımlara Dönüşüyor

Doğanın sunduğu bu saklı kaynağı yüksek bir ekonomik kazanca dönüştüren deneyimli toplayıcı, geçmiş yıllarda elde ettiği gelir sayesinde yaşam standartlarını artırıyor. Bu işten kazandığı birikimlerle ev, araba ve arsa gibi önemli yatırımlar gerçekleştirdiğini belirten Alkış, dolaman mantarının ekonomik değerine dikkat çekiyor. Kilogram fiyatı kalitesine göre 1500 ile 1700 TL arasında alıcı bulan dolaman mantarı, başarılı toplayıcıya günlük bazda yaklaşık 60 bin TL düzeyinde bir ciro sağlıyor.

Yağışlı Mevsimle Birlikte Ekip Halinde Yürütülen Çalışmalar Hız Kazanıyor

Yağışların bol olduğu dönemlerde verimin ciddi oranda arttığını belirten Alkış, dört kişilik bir ekip halinde Ankara, Eskişehir ve Kırşehir gibi illerde kamp kurarak koordineli bir çalışma yürütüyor. Ekip halinde günde toplam 150 ila 200 kilogram arasında ürün topladıklarını dile getiren deneyimli toplayıcı, sezona dair verileri paylaşıyor. Alkış, 25 Mart tarihinde başlattıkları sezon faaliyetleri kapsamında bugüne kadar yaklaşık 2.5 ton dolaman mantarı elde ettiklerini kaydediyor.

Özel Tekniklerle Toplanan Sağlık Deposu Ürünler Türkiye Genelinde Alıcı Buluyor

Arama faaliyetlerinde özel bir demir çubuk kullanan Sait Alkış, başarısının temel anahtarını arazi yapısını ve toprak özelliklerini çok iyi analiz edebilmek şeklinde açıklıyor. Yüksek protein değeri ve lezzeti nedeniyle mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu mantar türüne, Türkiye genelinden yoğun bir talep geliyor. Toplanan ürünleri sipariş üzerine yurdun dört bir yanına kargo yoluyla ulaştırdıklarını belirten Alkış, insan eli değmemiş alanlarda ağırlığı 1.5 kilogramı bulan devasa mantarlarla karşılaştıklarını da sözlerine ekliyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
