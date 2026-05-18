Elindeki Demirle Günde 60 Bin Liralık Buluyor: 'Ev, Araba, Arsa Aldım'

Arama faaliyetlerinde özel bir demir çubuk kullanan Sait Alkış, başarısının temel anahtarını arazi yapısını ve toprak özelliklerini çok iyi analiz edebilmek şeklinde açıklıyor. Yüksek protein değeri ve lezzeti nedeniyle mutfak kültüründe önemli bir yere sahip olan bu mantar türüne, Türkiye genelinden yoğun bir talep geliyor. Toplanan ürünleri sipariş üzerine yurdun dört bir yanına kargo yoluyla ulaştırdıklarını belirten Alkış, insan eli değmemiş alanlarda ağırlığı 1.5 kilogramı bulan devasa mantarlarla karşılaştıklarını da sözlerine ekliyor.