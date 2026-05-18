Kalp Masajı Yaparken Ritim Nasıl Ayarlanır? Uzmanından Rakamları Unutturan Popüler Şarkılı İlk Yardım Metodu!

Pelin Yelda Göktepe - Video Editörü
18.05.2026 - 08:46 Son Güncelleme: 18.05.2026 - 09:20

Hayat kurtaran acil müdahale yöntemlerinin başında gelen kalp masajı, doğru teknikle ve zamanında uygulandığında kritik bir öneme sahip. Acil durumlarla karşılaşıldığında panik yapmak yerine soğukkanlı kalabilmek ve adımları doğru hatırlamak hayat kurtarıyor. Birçok insan acil bir durumda ne yapacağını tam olarak bilemediği için müdahale etmekten çekiniyor veya yanlış teknikler uygulayarak işleri daha da karmaşık bir hale getiriyor. Oysa temel ilk yardım bilgileri ve doğru ritim takibiyle herkes bir insanın hayata tutunmasını sağlayabilir.

Sosyal medyada faydalı içerikleriyle tanınan Prof. Dr. Muhammed Keskin, acil durumlarda hayat kurtaracak temel ilk yardım adımlarını içeren bir video paylaştı. Bir dönem popüler olan ama fazlaca dalga geçtiğimiz o şarkının aslında hayat kurtarabileceği bilgisi ise pek çok kişiyi şaşırttı.

İlk yardımda en çok zorlanılan konu, masaj esnasında dakikadaki bası ritmini doğru ayarlayabilmek;

Prof. Dr. Muhammed Keskin, bu kritik sorunu çözmek için tüm dünyanın yakından tanıdığı 'Gangnam Style' şarkısının ritminden faydalanılmasını önerdi. Kalp masajının dakikada 100 defa ve göğüs kafesi 5 cm içeri girecek şekilde yapılması gerektiğini belirten uzman, rakamları unutanların bu popüler şarkının ritmini hatırlamasının yeterli olacağını vurguladı. Videoda ayrıca yetişkin, çocuk ve bebekler için el pozisyonlarının ve bası noktalarının nasıl değiştiği de uygulamalı olarak anlatılarak akıllardaki tüm soru işaretleri giderildi. 

'Kalp masajında kullanılabilecek başka şarkılar var mı?' diye soracak olanlar için, dünya genelinde 'CPR Şarkısı' denince akla gelen en popüler örnekler;

  • Bee Gees - Stayin' Alive (103 BPM): Bu işin küresel olarak 'altın standardı' diyebiliriz. Hem adının kelime anlamı ('Hayatta Kalmak') hem de ritminin kusursuzluğu nedeniyle tıp dünyasında en çok kullanılan şarkıdır.

  • Queen - Another One Bites the Dust (110 BPM): Ritim olarak kalp masajı için harika bir metronomdur. Ancak şarkı sözlerinin anlamı ('Bir kişi daha toprağa düştü') biraz kara mizah içerdiğinden, sağlık ekipleri bunu genellikle sadece ritmi için içlerinden mırıldanmayı tercih eder.

  • Justin Bieber - Sorry / Love Yourself (100 BPM): Daha güncel şarkıları hatırlamak isteyenler için tam sınırda ve sabit bir ritme sahiptir.

  • Dua Lipa - Levitating (103 BPM): Son yılların popüler pop şarkılarından biri olan bu parça da tam olarak ideal kalp masajı temposundadır.

  • Bruno Mars & Mark Ronson - Uptown Funk (115 BPM): 100-120 BPM aralığının tam ortalarında yer alan, oldukça tempolu ve akılda kalıcı bir seçenektir.

  • Shakira - Whenever, Wherever (108 BPM): Yine dünya genelinde ilk yardım listelerinde sıkça tavsiye edilen hareketli ritimlerden biridir.

Video Editörü
Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
