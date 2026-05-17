Bugün Oynanan Maçlar Sonunda Süper Lig'den Düşen Son Takım Antalyaspor Oldu

Kadıköy'de ilk yarıda bulduğu iki golle 2-0 öne geçen Eyüpspor gecenin en rahat takımlarından biriydi. 68'de Fred'in golüne engel olamayan Eyüpspor stresli bir 20 dakika geçirdi.

79 ve 82'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Bu skor Eyüpspor'u küme düşürüyordu. 87. dakikada Talha Ülvan skoru eşitledi ve küme düşme hattı bir kez daha karıştı. Ancak Eyüpspor skoru korumayı başardı ve aldığı bir puanla ligde kaldı.