Bugün Oynanan Maçlar Sonunda Süper Lig'den Düşen Son Takım Antalyaspor Oldu

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
17.05.2026 - 22:00

Süper Lig'de Kayserispor ve Karagümrük geçtiğimiz hafta küme düşen takımlar olmuştu. Son takım ise bugün oynanacak dört maç sonunda belli olacaktı. 

Antalyaspor, Gençlerbirliği, Eyüpspor ve Kasımpaşa'nın büyük stresle geçen 90 dakikalarının ardından evinde Kocaelispor'u ağırlayan Antalyaspor küme düştü.

Eyüpspor, Fenerbahçe deplasmanındaydı.

Kadıköy'de ilk yarıda bulduğu iki golle 2-0 öne geçen Eyüpspor gecenin en rahat takımlarından biriydi. 68'de Fred'in golüne engel olamayan Eyüpspor stresli bir 20 dakika geçirdi. 

79 ve 82'de Kerem Aktürkoğlu'nun golleriyle Fenerbahçe 3-2 öne geçti. Bu skor Eyüpspor'u küme düşürüyordu. 87. dakikada Talha Ülvan skoru eşitledi ve küme düşme hattı bir kez daha karıştı. Ancak Eyüpspor skoru korumayı başardı ve aldığı bir puanla ligde kaldı.

Kasımpaşa evinde Galatasaray'ı ağırladı.

Kasımpaşa, 27.dakikada Benedyczak ile bulduğu golle önemli bir fırsat yakaladı. 

Şampiyon rakibine karşı kontrolü elden bırakmayan İstanbul ekibi maçın son bölümüne kadar skoru taşımayı başardı ve 35 puanla ligde kaldı.

Gençlerbirliği zorlu deplasmandan istediğini alarak döndü.

Başkent ekibi geçtiğimiz hafta Kasımpaşa karşısında 2-0'lık mağlubiyetten 3-2'lik zaferle ayrılmıştı. O moralle çıkılan bu zorlu deplasmanda ise maça tutuk başladılar. 

40. dakikadan sonra rakip kaleye giden Gençlerbirliği bu ataklardan birinde Adama Traore ile golü buldu ve devreyi de bu skorla kapattı. 

Maçta son dakikalarda Tongya ve Metehan Mimaroğlu ile üst üste goller bulan Gençlerbirliği maçı 3-0 kazandı. 

Kazandığı müddetçe düşme ihtimali olmayan Gençlerbirliği maçın son bölümünde stres yaşasa da istediği 3 puanı aldı ve ligde kalmayı başardı.

Antalyaspor zor da olsa üç puanı aldı ama yetmedi.

Antalyaspor, uzun süre 0-0 giden maçta aradığı golü 79. dakikada Ballet'le buldu. Akdeniz ekibi bu sonuçla birlikte diğer maçların sonucunu bekleyecekti. Ancak bekledikleri sonuç gelmedi. 

Gençlerbirliği'nin 2-0 kazanması, Kasımpaşa'nın 1-0 kazanması, Eyüpspor'un Kadıköy'den bir puan çıkarması sonucunda Antalyaspor küme düştü.

Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
