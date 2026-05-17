Bu 8 Soruda Kişiliğinin Karanlık Tarafını Keşfet!

İnci Döşer - Onedio Üyesi
17.05.2026 - 22:01

Herkesin içinde sakladığı bir taraf vardır. Kimi kıskançlığını gizler, kimi kontrol etme isteğini, kimi de duygularını bastırırken farkında olmadan insanları uzaklaştırır. Bu test tam da o görünmeyen tarafını ortaya çıkarmak için burada! Vereceğin cevaplara göre kişiliğinin en karanlık yönünü söylüyoruz. Hazırsan biraz kendinle yüzleşeceksin...

1. Bir arkadaşının sana yalan söylediğini öğrensen ne yaparsın?

2. Seni en çok ne tetikler?

3. Bir ortamda dışlandığını hissedersen ne yaparsın?

4. İnsanlarda en tahammül edemediğin özellik ne?

5. Bir tartışmada genelde nasıl davranırsın?

6. En büyük korkun hangisi?

7. Sana göre insanlar genelde seni nasıl yanlış anlıyor?

8. Gizlice sahip olmak isteyeceğin güç hangisi olurdu?

Senin Karanlık Tarafın İntikamcı Olman!

Senin karanlık tarafın, öfkeni içine atıp zamanı geldiğinde ortaya çıkarmak. Kolay kolay patlamıyorsun ama kırıldığın şeyleri de asla unutmuyorsun. İnsanlar seni sakin biri sanıyor olabilir; fakat, senin içinde sürekli çalışan bir hafıza var. Sana yapılan haksızlıkları zihninde saklıyor ve bazen farkında olmadan insanlara mesafe koyuyorsun. Güven, senin için çok önemli olduğu için bir kez hayal kırıklığı yaşadığında eski haline dönmen zor oluyor. Senin karanlık tarafın, direkt zarar vermekten çok sessizce uzaklaşmak ve insanları vicdanlarıyla baş başa bırakmak.

Senin Karanlık Tarafın Kontrol Takıntın!

Senin karanlık tarafın her şeyi kontrol altında tutma isteğin. İşlerin senin istediğin gibi gitmediği anlarda içten içe huzursuz oluyorsun. İnsanlara güvenmekte zorlandığın için çoğu şeyi kendi başına çözmeye çalışıyorsun. Bu seni güçlü gösterse de bazen çevrendeki insanları yorabiliyor. Sen aslında kırılmaktan korktuğun için kontrolü bırakmak istemiyorsun. İnsanlar seni baskın biri olarak görebiliyor ama senin içindeki temel duygu çoğu zaman güvende kalma ihtiyacı. En büyük savaşını kendi zihninin içinde veriyorsun.

Senin Karanlık Tarafın Soğuk Tavırların!

Senin karanlık tarafın, insanları kendinden uzak tutmak. Birisi sana fazla yaklaşınca istemsizce geri çekiliyorsun. Çünkü içten içe incinmekten korkuyorsun. Duygularını kolay kolay göstermediğin için insanlar seni çözmekte zorlanıyor. Sen bazen farkında olmadan etrafına görünmez duvarlar örüyorsun. İnsanlar seni güçlü ve cool bulsa da aslında bu tavrın biraz savunma mekanizması. İç dünyan oldukça yoğun ama sen bunu göstermemeyi tercih ediyorsun. Seni tanımak zaman istiyor çünkü gerçek yüzünü herkese açmıyorsun.

Senin Karanlık Tarafın İnsanları Etkileme Çaban!

Senin karanlık tarafın, insanların üzerinde etki bırakmayı sevmen. Girdiğin ortamda dikkat çekmesen bile insanların seni fark ettiğini biliyorsun. Bazen insanları bilinçli şekilde merakta bırakıyor, bazen de duygularını tam göstermeyerek gizem yaratıyorsun. Senin enerjin güçlü ama biraz yorucu olabilir çünkü insanlar yanında ne hissedeceklerini tam kestiremiyor. İçinde hem sıcak hem de mesafeli bir taraf var. Bu da seni çekici ama karmaşık biri yapıyor. İnsanlar seni unutmakta zorlanıyor çünkü sende açıklayamadıkları bir etki hissediyorlar.

