article/comments
article/share
Haberler
Test
Kişilik Testleri
Kişilik Testi: Hangi Enneagram Numarasısın?

Kişilik Testi: Hangi Enneagram Numarasısın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
11.05.2026 - 16:00

İnsanların bazıları kriz anında terapist moduna geçer, bazıları bavulunu toplayıp uzaklaşır, bazılarıysa zihninin içinde görünmez bir “ya yanlış yaptıysam?” mahkemesi kurar. İşte Enneagram tam da bu iç mekanizmayı anlamaya çalışıyor. Peki sen hangi Enneagram numarasısın? Kontrolcü mü, idealist mi, maceraperest mi yoksa görünmez bir duygu dedektifi mi? Cevapların, karakterinin çekirdek yazılımını ortaya çıkaracak!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. İnsanların sende en sık fark ettiği özellik ne olur?

1. İnsanların sende en sık fark ettiği özellik ne olur?

2. Bir ortamda huzursuzluk çıktığında nasıl davranırsın?

3. Seni en çok ne motive eder?

3. Seni en çok ne motive eder?

4. En büyük korkun hangisi?

4. En büyük korkun hangisi?

5. Yakın arkadaşların seni nasıl tanımlar?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir hata yaptığında ilk tepkin ne olur?

7. En çok hangi cümle sana yakın geliyor?

8. Kalabalık ortamlarda genelde nasıl hissedersin?

8. Kalabalık ortamlarda genelde nasıl hissedersin?

9. İnsanlarla bağ kurarken senin için en önemli şey ne?

10. Bir hedef koyduğunda nasıl ilerlersin?

10. Bir hedef koyduğunda nasıl ilerlersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sen bir numarasın yani mükemmeliyetçisin!

Sen bir numarasın yani mükemmeliyetçisin!

Senin içinde hiç susmayan bir iç denetçi var. Her şeyi doğru yapmak, düzenli olmak ve hata yapmamak için büyük bir çaba harcıyorsun. İnsanlar seni güvenilir ve prensip sahibi biri olarak görüyor. Ama bazen kendine karşı fazla sert davranabiliyorsun. Dünyayı daha iyi bir yer yapmak istiyorsun fakat bunun yükünü tek başına taşımaya çalışman seni yorabiliyor. Senin zihnin, sürekli açık kalan bir kontrol paneli gibi çalışıyor.

Sen üç numarasın yani başarı odaklısın!

Sen üç numarasın yani başarı odaklısın!

Sen hedef koyduğunda olay bitmiştir. Hırslı, çalışkan ve etkileyici bir enerjin var. İnsanlar seni genelde güçlü ve başarılı biri olarak görüyor ama bazen bu görüntünün altında yorulmuş bir taraf saklanıyor olabilir. Takdir edilmek senin için düşündüğünden daha önemli. Başarısızlık fikri seni rahatsız ediyor çünkü değerini yaptıkların üzerinden ölçmeye yatkınsın. Ama sen sadece başarılarından ibaret değilsin; bunu hatırladığında daha dengeli hissedeceksin.

Sen yedi numarasın yani maceraperestsin!

Sen yedi numarasın yani maceraperestsin!

Senin ruhun sürekli açık sekmeli tarayıcı gibi çalışıyor. Yeni deneyimler, heyecan, spontane planlar… Hayatı sonuna kadar yaşamak istiyorsun. İnsanlar senin yanında sıkılmıyor çünkü enerjin bulaşıcı. Ama bazen hızın, duygularından kaçmana da neden olabiliyor. Üzüntüyle uzun süre baş başa kalmaktansa dikkatini başka bir şeye yöneltmeyi tercih ediyorsun. Senin hayat enerjin çok güçlü ama bazen yavaşlayıp gerçekten ne hissettiğini dinlemen gerekiyor.

Sen sekiz numarasın yani meydan okuyansın!

Sen sekiz numarasın yani meydan okuyansın!

Senin enerjin bulunduğu ortamın havasını değiştiriyor. Güçlü, korumacı ve direkt bir yapın var. İnsanlar seni kolay kolay manipüle edemiyor çünkü sezgilerin çok kuvvetli. Zayıf görünmekten hoşlanmıyorsun ve kontrolü kaybetmek seni rahatsız ediyor. Ama sert görünen tarafının altında aslında çok sahiplenen ve duygusal bir yan var. Güvendiğin insanlar için savaşabilecek birisin. Senin karakterin tam olarak fırtınalı deniz gibi: korkutucu görünen ama içinde büyük bir güç taşıyan.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın