Yaklaşık 10 Yıldır Cezaevinde Olan Selahattin Demirtaş’ın Son Hali Paylaşıldı

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.06.2026 - 20:49
Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani Davası’nda 2016 yılında tutuklanmıştı. Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde olan Selahattin Demirtaş’ın son hali TBMM Başkanvekili olan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan tarafından paylaşıldı.

Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kobani olaylarının organizatörü olduğu iddiasıyla 2016 yılında tutuklanmıştı.

Yaklaşık 10 yıldır cezaevinde olan Selahattin Demirtaş’ın son hali merak ediliyordu. 

TBMM Başkanvekili olan DEM Parti Van Milletvekili Pervin Buldan, sosyal medya hesabından Selahattin Demirtaş’ı ziyaret sırasında çekilmiş fotoğrafları, “Sevgili Selahattin Demirtaş’ı en son ziyaretimde çektirdiğimiz fotoğrafları yeni elime ulaştı. Yapay zekâ fotoğraflarına kimse itibar etmesin. Selam ve saygılar.” notuyla paylaştı.

DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık da Selahattin Demirtaş ile olan fotoğrafını paylaştı. 👇

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
