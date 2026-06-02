Dünyanın En Zengin İnsanlarından Biri Oldu: Türkiye'deki Adamın Banka Hesabına 1 Trilyon Lira Para Geldi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Van'da yaşayan bir kişi banka hesabına kaynağı belirsiz şekilde aktarılan yaklaşık 1 trilyon lira (21.8 milyar dolar) para, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından donduruldu. Bir anda kendisini dünyanın en zenginleri listesine sokan bir parayla karşılaşan ancak tüm hesaplarına bloke konulan genç adam, bir aydır kendi birikimlerine dahi ulaşamıyor.
Kaynak: Rojbin Hayrullahoğlu / NTV
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Van'da günlük market alışverişini yaptığı sırada kartının hata vermesi üzerine banka şubesine giden Azerbaycan kökenli Ahmad Jahangard Takalo, hesabında tam 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bakiye olduğunu gördü.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın