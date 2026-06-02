Dünyanın En Zengin İnsanlarından Biri Oldu: Türkiye'deki Adamın Banka Hesabına 1 Trilyon Lira Para Geldi

Banka görevlilerinin de büyük şaşkınlık yaşadığı bu akılalmaz nakit artışının ardından, paranın kaynağının tespit edilememesi nedeniyle tüm hesaplar bloke edildi. On yıldır Türkiye'de ikamet eden 32 yaşındaki Takalo, resmi makamlarca başlatılan inceleme ve konulan tedbir kararı yüzünden haftalardır tek bir kuruş bile çekemiyor ve ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Banka şubesinde bir anda tüm yetkililerin ilgisini çeken bu astronomik rakam, uluslararası finans ölçeğinde yaklaşık 21.8 milyar dolara denk geliyor. Söz konusu devasa tutar, kişiyi teorik olarak dünya zenginleri sıralamasında ilk 120 arasına sokmaya yetse de gerçek hayatta tam bir krize dönüştü. Yaşadığı durumu yetkililere soran fakat devam eden adli/idari soruşturma gerekçesiyle net bir yanıt alamayan Takalo, yapay zekaya bu paranın gücünü sorduğunda 'dokuz tır dolusu altın alınabileceği veya yüz binlerce nüfuslu bir ülke kurulabileceği' cevabını aldığını ifade ediyor. Nereden gönderildiği çözülemeyen gizemli transferin yol açtığı bu kilitlenme sonrasında, genç adam şimdi yetkililerden hukuki sürecin hızlandırılmasını ve kendi şahsi parasına yeniden kavuşmayı talep ediyor.