Dünyanın En Zengin İnsanlarından Biri Oldu: Türkiye'deki Adamın Banka Hesabına 1 Trilyon Lira Para Geldi

Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
02.06.2026 - 07:51
Van'da yaşayan bir kişi banka hesabına kaynağı belirsiz şekilde aktarılan yaklaşık 1 trilyon lira (21.8 milyar dolar) para, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından donduruldu. Bir anda kendisini dünyanın en zenginleri listesine sokan bir parayla karşılaşan ancak tüm hesaplarına bloke konulan genç adam, bir aydır kendi birikimlerine dahi ulaşamıyor.

Kaynak: Rojbin Hayrullahoğlu / NTV

Van'da günlük market alışverişini yaptığı sırada kartının hata vermesi üzerine banka şubesine giden Azerbaycan kökenli Ahmad Jahangard Takalo, hesabında tam 999 milyar 999 milyon 999 bin 999 lira 99 kuruş bakiye olduğunu gördü.

Banka görevlilerinin de büyük şaşkınlık yaşadığı bu akılalmaz nakit artışının ardından, paranın kaynağının tespit edilememesi nedeniyle tüm hesaplar bloke edildi. On yıldır Türkiye'de ikamet eden 32 yaşındaki Takalo, resmi makamlarca başlatılan inceleme ve konulan tedbir kararı yüzünden haftalardır tek bir kuruş bile çekemiyor ve ciddi bir mağduriyet yaşıyor.

Banka şubesinde bir anda tüm yetkililerin ilgisini çeken bu astronomik rakam, uluslararası finans ölçeğinde yaklaşık 21.8 milyar dolara denk geliyor. Söz konusu devasa tutar, kişiyi teorik olarak dünya zenginleri sıralamasında ilk 120 arasına sokmaya yetse de gerçek hayatta tam bir krize dönüştü. Yaşadığı durumu yetkililere soran fakat devam eden adli/idari soruşturma gerekçesiyle net bir yanıt alamayan Takalo, yapay zekaya bu paranın gücünü sorduğunda 'dokuz tır dolusu altın alınabileceği veya yüz binlerce nüfuslu bir ülke kurulabileceği' cevabını aldığını ifade ediyor. Nereden gönderildiği çözülemeyen gizemli transferin yol açtığı bu kilitlenme sonrasında, genç adam şimdi yetkililerden hukuki sürecin hızlandırılmasını ve kendi şahsi parasına yeniden kavuşmayı talep ediyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
