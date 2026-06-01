Et Nasıl Saklanır? Et Türlerine Göre Doğru Saklama Yöntemleri ve Süreleri

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 23:59
Etin doğru saklanması, hem gıda güvenliği hem de lezzet açısından kritik bir konudur. Kırmızı et, beyaz et ve balık farklı yapıları nedeniyle aynı koşullarda saklanmaz. Uygun sıcaklık, doğru paketleme ve süre kontrolü yapılmadığında bozulma süreci hızlanır ve sağlık riski ortaya çıkar.

Et, yüksek protein ve nem içeriği nedeniyle mikroorganizmaların hızlı çoğalabildiği bir gıda grubudur.

Bu nedenle temel amaç, etin tazeliğini korumak ve bakteri gelişimini yavaşlatmaktır. Bunun için en kritik unsur sıcaklık kontrolüdür. Buzdolabında 0–4°C aralığı, kısa süreli saklama için uygun kabul edilirken, uzun süreli saklamada -18°C ve altı derin dondurucu koşulları gerekir.

Peki etler nasıl saklanır?

Kırmızı Et (Dana ve Kuzu)

Kırmızı et, doğru koşullarda saklandığında görece daha dayanıklıdır. Buzdolabında parça etler genellikle birkaç gün tazeliğini korurken, kıyma çok daha hızlı bozulur ve kısa sürede tüketilmesi gerekir. Bunun nedeni kıymanın yüzey alanının artması ve bakterilere daha açık hale gelmesidir. Uzun süreli saklama için dondurma yöntemi kullanılır ve uygun koşullarda aylarca muhafaza edilebilir. Ancak etin hava ile temasının kesilmesi, kalite kaybını önlemek açısından önemlidir.

Beyaz Et (Tavuk ve Hindi)

Beyaz et, kırmızı ete kıyasla daha hassastır ve daha hızlı bozulur. Buzdolabı koşullarında kısa süre içinde tüketilmesi gerekir. Özellikle çiğ tavuk ürünlerinde bekleme süresi uzadıkça risk artar. Dondurucu saklaması mümkün olsa da çözündürme sonrası yeniden dondurulması önerilmez. Bu tür etlerde soğuk zincirin hiç bozulmaması kritik önemdedir.

Balık ve Deniz Ürünleri

Balık ve deniz ürünleri en hassas et grubudur. Tazelik kaybı çok hızlı gerçekleşir ve bu durum hem koku hem de sağlık açısından belirgindir. Bu nedenle genellikle çok kısa süre içinde tüketilmeleri gerekir. Dondurulmuş ürünler daha uzun süre saklanabilir ancak çözündürme sonrası bekletilmeden pişirilmelidir.

Pişmiş Etler

Pişmiş etler, çiğ etlere göre daha güvenli görünse de tamamen risksiz değildir. Pişirme işlemi bakterileri azaltır ancak yok etmez. Bu nedenle pişmiş etlerin de buzdolabında kısa süre içinde tüketilmesi gerekir. Uzun süreli saklama için dondurucu kullanılabilir ancak uygun kaplarda ve hava almadan muhafaza edilmelidir.

Genel Saklama Kuralları

Etin saklanmasında en önemli unsur sıcaklık stabilitesidir. Buzdolabının 0–4°C aralığında çalışması ve dondurucunun -18°C’nin altına inmesi gerekir. Çiğ et ile diğer gıdaların temas etmemesi, çapraz bulaşmayı önlemek açısından önemlidir. Ayrıca çözündürülmüş etin tekrar dondurulmaması gerekir çünkü bu durum hem doku kaybına hem de mikrobiyal riske yol açar.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
