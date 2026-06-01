Dünyanın En Büyük İçten Yanmalı Motoru: Günde 250 Ton Yakıt Tüketiyor

Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
01.06.2026 - 23:45
Devasa konteyner gemilerini hareket ettirmek için geliştirilen bu motor, mühendisliğin sınırlarını zorlayan yapısıyla dikkat çekiyor. Ağırlığı, boyutları ve yakıt tüketimiyle adeta bir “deniz canavarı” olarak tanımlanıyor. Saatler içinde yüzlerce ton yakıt yakabilen sistem, modern deniz taşımacılığının en kritik parçalarından biri.

Kaynak: https://www.odditycentral.com/technol...
Dünyanın en büyük içten yanmalı motoru olarak kabul edilen Wärtsilä-Sulzer RTA96-C, devasa konteyner gemilerini hareket ettirmek için tasarlanmış mühendislik harikası bir sistem olarak öne çıkıyor.

Finlandiya merkezli Wärtsilä tarafından geliştirilen 14 silindirli iki zamanlı turbo dizel motor, yaklaşık 13 metre yüksekliğe, 26 metre uzunluğa ve 2.300 ton ağırlığa sahip.

Motorun yalnızca krank milinin 300 ton gelmesi, her pistonun ise yaklaşık 5 ton ağırlığında olması, ölçeğin ulaştığı noktayı net biçimde ortaya koyuyor.

Yaklaşık 102 devir/dakika hızla çalışan sistem, 108.920 beygir gücüne (80.080 kW) kadar çıkabiliyor. Bu güç karşılığında günlük yaklaşık 250 ton ağır fuel oil tüketimi gerçekleşiyor. En verimli çalışma koşullarında bile saatte yaklaşık 1.660 galon yakıt harcadığı belirtiliyor.

Motor, ilk olarak 2006 yılında üretilerek hizmete girdi ve o dönemde dünyanın en büyük konteyner gemisi olan Emma Maersk üzerinde kullanılmaya başlandı.

Başlangıçta 12 silindirli versiyonun büyük gemiler için yetersiz kalması üzerine geliştirilen model, mevcut RTA96C tasarımının genişletilmesiyle ortaya çıktı. Mühendisler, artan silindir sayısına rağmen yapısal dayanıklılık, tork dengesi ve güvenlik gibi kritik mühendislik parametrelerini yeniden optimize etmek zorunda kaldı.

Böylesine devasa bir yapının üretim süreci hem maliyet hem de mühendislik açısından son derece karmaşık olduğundan, motorun fiyatının 25 milyon doların üzerine çıkabildiği ifade ediliyor.

2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
