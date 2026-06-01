article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Dünyanın İlk Trilyoneri İçin Tarih Verildi: Elon Musk'ın Servetini Uçuracak Dev Halka Arz!

Dünyanın İlk Trilyoneri İçin Tarih Verildi: Elon Musk'ın Servetini Uçuracak Dev Halka Arz!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
01.06.2026 - 13:47
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Küresel piyasalarda teknoloji ve yapay zeka rüzgarı esmeye devam ederken, Mayıs ayı dünyanın en zengin isimleri için adeta bir servet patlamasına sahne oldu. S&P 500 endeksinin yüzde 5, Nasdaq’ın ise yüzde 8 değer kazandığı bu dönemde, dünyanın en zengin 10 kişisinin toplam serveti 1 Haziran 2026 itibarıyla 2,9 trilyon dolara ulaştı. En zenginler kulübü, yalnızca bir ay içinde servetlerine tam 220 milyar dolar daha ekledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mayıs ayının en kazançlı ismi: Larry Ellison

Mayıs ayının en kazançlı ismi: Larry Ellison

Mayıs ayında yapay zekaya yönelik küresel talebi arkasına alan Oracle kurucu ortağı Larry Ellison, ayın en çok kazanan ismi oldu. Servetini tek bir ayda 71 milyar dolar gibi rekor bir seviyede artıran Ellison, toplam 276 milyar dolarlık servetiyle yeniden ilk 5 milyarder arasına girdi. Oracle'ın ABD genelinde gigawatt ölçeğinde devasa veri merkezleri inşa etmesi ve ABD Savaş Bakanlığı ile hükümetin gizli ağlarında yapay zeka araçlarının kullanılmasına yönelik yaptığı stratejik anlaşma, şirketin hisselerini mayıs ayında yüzde 40 yukarı taşıdı.

Dell rekor kırdı, Zuckerberg geride kaldı.

Dell rekor kırdı, Zuckerberg geride kaldı.

Yapay zeka çılgınlığından en büyük payı alan bir diğer isim ise Michael Dell oldu. Dell Technologies, yapay zeka sunucu gelirlerinin geçen yıla göre yüzde 757 arttığını açıklamasının ardından borsa tarihinin en iyi gününü yaşadı. Mayıs ayında yüzde 100’den fazla değer kazanan Dell hisseleri sayesinde Michael Dell, servetine 67 milyar dolar ekledi.

Hem Ellison hem de Dell’in bu agresif yükselişi, Meta’nın patronu Mark Zuckerberg’i listenin gerisine itti. Zuckerberg, servetini 7 milyar dolar artırmasına rağmen, işten çıkarmalar ve büyük yapay zeka yatırımlarının gölgesinde kalan Meta hisselerinin yalnızca yüzde 3 büyümesiyle 7. sıraya geriledi.

Elon Musk ve tarihi SpaceX adımı: İlk trilyoner geliyor mu?

Elon Musk ve tarihi SpaceX adımı: İlk trilyoner geliyor mu?

Tesla ve SpaceX'in lideri Elon Musk, mayıs ayında servetine 53 milyar dolar daha ekleyerek 835 milyar dolarlık net varlığıyla zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Tesla hisselerinin yüzde 14 yükselmesinin yanı sıra, asıl büyük hareket SpaceX cephesinde yaşandı. Halka arz için resmi başvurularını gerçekleştiren uzay şirketinin 1,8 trilyon dolarlık bir değerleme hedeflediği belirtiliyor. Bu hamle, Saudi Aramco’nun 2019’daki rekorunu kırarak tarihin en büyük halka arzı olmaya aday. Hisselerin 12 Haziran’da işlem görmeye başlaması beklenirken, bu durum Haziran 2026'yı dünyanın ilk trilyonerinin doğduğu ay olarak tarihe geçirebilir.

Öte yandan, Walton ailesinin hisselerindeki gerilemeyle birlikte lüks tüketim devi LVMH'nin patronu Bernard Arnault 9. sıradan, Microsoft hisselerindeki artışla Steve Ballmer ise 10. sıradan yeniden ilk ona giriş yaptı.

1 Haziran 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 insanı.

1 Haziran 2026 itibarıyla dünyanın en zengin 10 insanı.

Forbes verilerine göre güncellenen güncel milyarderler listesi ve servetleri şu şekilde sıralandı:

1. Elon Musk: 835 milyar dolar 

2. Larry Page: 309 milyar dolar

3. Sergey Brin: 285 milyar dolar 

4. Jeff Bezos: 277 milyar dolar

5. Larry Ellison: 276 milyar dolar 

6. Michael Dell:  244 milyar dolar

7. Mark Zuckerberg: 217 milyar dolar 

8. Jensen Huang: 182 milyar dolar 

9. Bernard Arnault: 148 milyar dolar

10. Steve Ballmer: 141 milyar dolar

Dünyanın en zengin kadını kim?

Dünyanın en zengin kadını kim?

Listenin üst sıralarında değişimler sürerken, dünyanın en zengin kadını unvanı da netleşti. Walmart’ın kurucusu Sam Walton’ın kızı Alice Walton, tahmini 123 milyar dolarlık servetiyle şu anda dünyanın en zengin 15. kişisi konumunda bulunuyor ve kadınlar listesinde zirvedeki yerini koruyor. Servetinin büyük bölümü babasından kalan miras Walmart hisselerine dayanan Walton'ın yanı sıra, aile mirasını paylaşan diğer aile üyeleri de Forbes listesinde ağırlıklarını hissettirmeye devam ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi ve Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın