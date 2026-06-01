Milyonlarca Kişinin Sigortası Yanabilir: Yıllar Sonra Ortaya Çıkan Büyük Emeklilik Tehlikesi

Genç yaşta bir fabrikada, markette, tekstil atölyesinde, restoranda veya herhangi bir bağımsız şirkette sigortalı olarak çalışmış olan vatandaşlar için hiçbir risk bulunmuyor. Bu durumdaki çalışanların sigortalılık süreleri ve emeklilik hakları tamamen güvence altında.

Tartışmanın ve riskin odak noktasında yalnızca tek bir grup yer alıyor: 18 yaşından küçükken, anne veya babasına ait işyerinde sigortalı gösterilenler. Dolayısıyla, başka bir işverenin yanında çalışarak iş hayatına başlayanların endişe etmesini gerektirecek bir durum bulunmuyor. Ancak anne-babasının işletmesinde sigortalı olanlar için durum oldukça ciddi.