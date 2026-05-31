Otomobil Firmasına 863 Milyon Lira Ceza Kesildi İddiası Gerçek Değilmiş: Ce863 za 863 Bin 589 Liraymış!

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 863 milyon lira cezanın mümkün olmadığı ve ilgili firmaya verilen cezanın 863 bin 589 lira olduğu duyuruldu.

Ticaret Bakanlığı’nın rekor ceza iddiasıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

'Bazı basın yayın organlarında, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu tarafından bir otomotiv firmasına 863 milyon TL idari para cezası uygulandığı yönünde yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Reklam Kurulu’nun 09 Nisan 2026 tarihli toplantısında, bir araç modeline ilişkin tanıtımlarda yer alan bazı teknik donanım bilgilerinin gerçeği yansıtmadığının tespit edilmesi üzerine, ilgili firmaya 863 bin 580 TL idari para cezası ve reklamları durdurma yaptırımı uygulanmıştır.

Dolayısıyla bugün bazı basın-yayın organlarında yer alan ve söz konusu firmaya 863 milyon TL idari para cezası uygulandığı yönündeki kaynağı belirsiz iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Öte yandan, Reklam Kurulu tarafından uygulanabilecek idari para cezaları reklamın yayınlandığı mecraya göre değişmektedir.

Yasal mevzuat uyarınca 2026 yılı için en üst limit olarak:

• Televizyon reklamlarında 31 milyon 808 bin 530 TL’ye

• İnternet reklamlarında 8 milyon 635 bin 800 TL’ye

• Afiş, açık hava ilanı ve benzeri mecralarda ise 863 bin 580 TL’ye kadar idari para cezası uygulanabilmektedir.

Ayrıca alınan durdurma kararına uyulmaması halinde para cezaları tekrar edebilmektedir.'