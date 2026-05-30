Haberler
Ekonomi
Ekonomi Uzmanından Altın İçin En Kötü Senaryo Rakamı: Sert Satış Dalgası Yaşanabilir

Ekonomi Uzmanından Altın İçin En Kötü Senaryo Rakamı: Sert Satış Dalgası Yaşanabilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
30.05.2026 - 18:12
Orta Doğu’da savaşın alevi sönerken, altın fiyatlarındaki düşüş de dikkat çekiyordu. Altının ons fiyatı 4 bin 500 dolara kadar gerilerken, Reuters analisti Robert Fullem, altında en kötü senaryoyu işaret eden rakamları açıkladı. Altın yatırımcısı için en kötü senaryonun henüz gerçekleşmediğine dikkat çeken Fullem, kritik seviyelere gerileyecek altında sert satış dalgası yaşanabileceğini ifade etti.

Reuters'ta Robert Fullem imzasıyla yer alan altın fiyat analizinde kritik seviyeler ve senaryolar değerlendirildi.

Altın yatırımcıları için kritik seviyelerin öne çıktığını söyleyen Fullem, “Altın, 200 günlük hareketli ortalama olan 4 bin 394 dolar seviyesine kadar geriledi.” dedi. Geçmiş zirvelerin ve Bollinger bantlarının piyasalarda destek ve direnç bölgelerinin belirlenmesinde yaygın olarak kullanıldığını anlatan Fullem, “Bu bölge güçlü bir destek hattı oluşturuyor. Yatırımcıların özellikle 4 bin 381 ile 4 bin 417 dolar aralığını yakından takip etmesi gerekiyor.” diye konuştu.

"Sert satış dalgası yaşanabilir"

Altının söz konusu destek bölgesinin altına kalıcı şekilde sarkması halinde yaşanabilecek senaryolara değinen Robert Fullem, “Satış baskısı hızlanabilir.” uyarısında bulundu.

Analizde, 4 bin 381 doların altında oluşabilecek güçlü bir kırılmanın fiyatları mart ayında görülen 4 bin 97,99 dolar seviyesine kadar taşıyabileceği değerlendirmesine yer verildi.

Ekonomi uzmanından kritik seviye uyarısı

Destek ya da direnç yönünde yaşanacak kırılmanın piyasanın yeni rotasını belirleyeceğini ifade eden Fullem, takip edilmesi gereken kritik teknik seviyeleri şu şekilde sıraladı:

  • Destek bölgesi: 4.417 - 4.394 - 4.381 dolar

  • Ana düşüş hedefi: 4.097,99 dolar

  • Kritik direnç: 4.773,14 dolar

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
