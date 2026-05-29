29 Yaşındasın ve Kendi İşini Kurmayı Düşünüyorsun: Devlet 3 Yıl Boyunca Senden Gelir Vergisi Almıyor

Dr. Mustafa Çağa
29.05.2026 - 17:21
2026'da geçerli olan genç girişimci vergi istisnası, Türkiye'deki en az bilinen devlet desteklerinden biri. Yıllık 400.000 TL'ye kadar kazancın vergiden muaf. Çoğu genç bunu bilmeden şirket kuruyor — ve bu haktan ömür boyu yararlanamıyor.

2026'da Rakamlar: 400.000 TL Vergi İstisnası - 3 Yıl Süre - 18–29 Yaş Arası - 70.500 TL Tasarruf

Diyelim ki 26 yaşındasın. Freelance iş yapıyorsun, ya da aklında bir ürün fikri var, ya da sadece 'kendi patronum olmak istiyorum' diyorsun. Korkun yok değil vergi, muhasebe, sigorta... Başlamadan bunların ağırlığını sırtında hissediyorsun. Peki şunu biliyor muydun: Eğer 29 yaşını doldurmadan kendi şirketini kursan, devlet senden 3 yıl boyunca gelir vergisi almıyor?

Bu bir sosyal medya efsanesi değil. Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesiyle düzenlenmiş, 2026 yılı için 400.000 TL olarak belirlenmiş, gerçek ve yasal bir hak. Üstelik başvurusu da e-devlet üzerinden yapılıyor  vergi dairesine gitmen bile gerekmiyor.

Ama işte sorun şu: Bu haktan haberdar olmadan şirket kuran, başka bir şirkete ortak olan ya da daha önce herhangi bir vergi mükellefiyeti açtıran gençler bu destekten ömür boyu yararlanamıyor. Bir kez kaçırdın mı, geri dönüşü yok.

Bu yüzden bu yazıyı yazdık. Her 29 yaş altı gencin okuyup anlaması ve paylaşması gereken bir rehber.

"Yıllık 400.000 TL'ye kadar kazancından gelir vergisi ödemiyorsun. Bunu biliyor muydun?"

Tam olarak ne bu destek?

Genç girişimci vergi istisnası, kısaca şu anlama geliyor: 18-29 yaş arasında (29 doğum günün gelmeden önce) ilk defa şahıs şirketi ya da serbest meslek mükellefi olarak vergi kaydı açtırırsan, işe başladığın yıldan itibaren 3 takvim yılı boyunca belirli bir kazanç tutarına kadar gelir vergisi ödemiyorsun.

2026 yılı için bu tutar 400.000 TL. Yani yıl içinde 400.000 TL'ye kadar net kâr elde etsen, bunun üzerinden hiç gelir vergisi çıkmıyor. Normalde bu kazanç için ödemen gereken vergi ise yaklaşık 70.500 TL. Üç yıl boyunca hesaplarsan bu rakam 200.000 TL'yi aşıyor.

Bu tutar her yıl otomatik olarak artıyor. Çünkü gelir vergisi tarifesinin ikinci dilimine bağlı — yani enflasyona paralel güncelleniyor. 2025'te 330.000 TL'ydi, 2026'da 400.000 TL oldu. 2027'de daha da yüksek olacak.

SOMUT ÖRNEK

Yazılımcısın. Freelance projelerden 2026 yılında 380.000 TL kazandın. Normal bir şahıs şirketi sahibi olsaydın yaklaşık 63.000 TL gelir vergisi ödeyecektin. Genç girişimci istisnasıyla? Sıfır. Kaynak: Gelir Vergisi Kanunu Mükerrer Md. 20.

Kim yararlanabilir? Şartlar neler?

Bu noktada dikkatli ol. Şartlardan birini bile karşılamazsan destek tamamen ortadan kalkıyor. İşte tam liste:

  • Yaş şartı: 18 yaşını doldurmuş, 29 yaşını doldurmamış olmak — mükellefiyet açıldığı gün bu şart aranıyor. Yani şirket kurduğun gün henüz 28 yaşındaysan, sonradan 29'a girsen bile destek devam ediyor.

  • İlk defa mükellefiyet: Daha önce hiç gelir vergisi mükellefiyetin olmamış olmalı. Daha önce şahıs şirketi kurduydun ya da serbest meslek kaydı açtırdıydın? Hak yok. Bu yüzden çok dikkatli ol — 'deneme amaçlı' açtırdığın bir mükellefiyet seni bu haktan sonsuza kadar mahrum edebilir.

  • Şahıs şirketi veya serbest meslek: Şahıs şirketi ya da serbest meslek erbabı olarak mükellefiyet açılması gerekiyor. Limited veya Anonim şirket kuruyorsan bu destekten yararlanamazsın.

  • Bilfiil çalışma: Kendi işinde fiilen çalışman ya da işi yönetmen gerekiyor. Ama aynı zamanda başka bir yerde SSK'lı çalışıyor olman bu şartı ihlal etmiyor — her ikisini birden yapabilirsin.

  • Devralma yasağı: Başkasından devralınan işletme (eş, anne, baba, kardeş vb.) bu destekten yararlanamıyor. Ölüm nedeniyle miras yoluyla devralınan işletmeler istisna.

  • Ortaklık yasağı: Mevcut bir işletmeye sonradan ortak olmak da bu hakkı sona erdiriyor. Yani arkadaşının şirketine ortak olursan artık kendi şirketinde bu istisnadan faydalanamıyorsun.

DİKKAT: ORTAKLIKLARDAKİ TUZAK

Adi ortaklık kuruyorsan, ortaklardan biri 29 yaş şartını taşımıyorsa hiç kimse bu istisnadan yararlanamıyor. Tüm ortakların şartları aynı anda karşılaması gerekiyor. Tek bir istisna herkesi etkiliyor.

3 yıl nasıl hesaplanıyor? Dikkat etmen gereken detaylar

'3 yıl' derken kasıt 3 takvim yılı. Ve burada çok önemli bir ince nokta var: Şirketi yılın hangi günü kursan kur, o yıl tam bir vergilendirme dönemi sayılıyor.

Diyelim ki Aralık 2026'da şirketi kurdun. 2026 yılında sadece birkaç hafta açık olacaksın ama 2026, 2027 ve 2028 olmak üzere tam 3 yılın istisnasını kullanma hakkın var. Yani şirketi ne zaman kuracaksan, yılın başında kur çünkü Aralık'ta kursan da Ocak'ta kursan da aynı sayıda yıl kullanıyorsun, ama Ocak'ta kursan o yılın tamamı sende.

Bir yılda kazancın istisna tutarının altında kalırsa  mesela 2026'da 200.000 TL kazandın, 400.000 TL'nin altında kaldı  artan kısım bir sonraki yıla devredilmiyor. Her yıl yeniden başlıyor.

Faaliyetini bırakırsan istisna da bitiyor. Sonra tekrar açmak istersen? Artık 'ilk defa mükellefiyet' şartı karşılanmadığı için bir daha yararlanamıyorsun. Yani bir kez kapatırsan kapandı.

HESAP MAKİNESİ

2026 yılı vergi istisnası: 400.000 TL. Bu kazanç için normalde ödenecek vergi: yaklaşık 70.500 TL. 3 yıl boyunca toplam tasarruf (her yıl tutar artacağını hesaba katmadan): 211.500 TL+. Bu paranın yatırıma dönüşmesi halinde yaratacağı değer: tartışmaya bile gerek yok.

Bağ-Kur desteği kalktı, ne anlama geliyor?

2026'nın en önemli değişikliği bu. Yıllarca genç girişimci desteğinin bir parçası olan Bağ-Kur prim desteği 1 Ocak 2026 itibarıyla tamamen kaldırıldı. 7566 sayılı Kanun'la 19 Aralık 2025'te Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Bağ-Kur desteği neydi? İlk kez şahıs şirketi kuran genç girişimcilerin 1 yıllık Bağ-Kur primlerini devlet ödüyordu. 2025'te aylık yaklaşık 7.671 TL olan bu prim, yıllık 92.000 TL'ye yakın bir destekti.

Artık bu destek yok. 2026'da şirket kurarsan Bağ-Kur primini (aylık yaklaşık 10.000-12.000 TL) kendi cebinden ödeyeceksin. Ama dikkat: Bu vergi muafiyetini ortadan kaldırmıyor. Sadece sosyal güvenlik primini devlet artık karşılamıyor.

ÖZET: NE KALDI, NE GİTTİ?

KALAN: Yıllık 400.000 TL gelir vergisi istisnası, 3 yıl süreyle. GİTEN: 1 yıllık Bağ-Kur prim desteği (yıllık ~92.000 TL). Net etki: Destek azaldı ama hâlâ ciddi bir avantaj var.

Yanlış bilinenleri düzeltelim

Bu destekle ilgili sosyal medyada dolaşan çok sayıda hatalı bilgi var. En yaygın olanları:

  • Yanlış: 'Limited şirket kurarsam da yararlanırım.' Hayır. Bu istisna sadece şahıs şirketi ve serbest meslek erbabı için geçerli. Limited veya anonim şirkette pay sahibi olursan bu haktan yararlanamazsın.

  • Yanlış: 'KDV de ödemem.' Hayır. Bu istisna yalnızca gelir vergisini kapsıyor. KDV, damga vergisi ve stopaj yükümlülüklerin aynen devam ediyor. Fatura keseceksin, KDV ödeyeceksin.

  • Yanlış: 'Başka bir işte SSK'lı çalışırsam haklarımı kaybederim.' Hayır. Bordrolu çalışmak bu istisnayı bozmaz. Hem şirketini yönetebilir hem de bir işyerinde çalışabilirsin. Bu durumda ayrıca Bağ-Kur da doğmuyor — çünkü zaten SSK'lısın.

  • Yanlış: 'Yurt dışından para kazanırsam uygulanmaz.' Hayır. Yazılım ihracatı gibi yurt dışı kaynaklı kazançlara da istisna uygulanıyor. Hatta yazılım ihracatı istisnasıyla birleştirerek çifte avantaj da yaratılabilir.

  • Yanlış: 'Yılın sonunda kurmak daha iyi.' Tam tersi. Ocak'ta kursan da Aralık'ta kursan da o yıl bir vergilendirme dönemi sayılıyor. Erken kur, daha uzun süre o yıldan faydalanıyorsun.

'Bu haktan bir kez yararlandın mı, bir daha yararlanamıyorsun. Bunu anlamadan şirket kurma.'

Nasıl başvurulur? Adım adım

İyi haber: Artık vergi dairesine gitmen gerekmiyor. Tüm süreç dijital.

  • Adım 1: Şahıs şirketini kur ya da serbest meslek mükellefiyetini aç. Bu aşamada henüz yaş şartını taşıdığından emin ol.

  • Adım 2: e-Devlet'e gir, dijital.gib.gov.tr adresine bağlan. 'Dilekçe Oluştur' bölümünden genç girişimci istisna başvurusunu yap. Sistem yaş ve ilk mükellefiyeti otomatik kontrol ediyor.

  • Adım 3: Onay gelince istisna otomatik olarak sisteme işleniyor. Geçici vergi beyannamelerinde 'Zarar Olsa Dahi İndirilecek İstisna ve İndirimler' satırına tutarı yaz.

  • Adım 4: Bağ-Kur kaydını SGK üzerinden yap. Artık prim desteği olmasa da kaydını ihmal etme — yaptıkça sağlık ve emeklilik hakların korunuyor.

  • Adım 5: Bir mali müşavirle çalışmaya başla. Özellikle ilk beyannamede istisnayı doğru uygulamak için profesyonel destek almak, hakkını kaybetme riskini sıfıra indiriyor.

HATIRLATMA

Başvuruyu ne zaman yapman gerektiğine dair kesin bir yasal süre yok, ama şirket kurduğun andan itibaren başvurmakta geç kalma. İlk geçici vergi beyannamesinden önce başvurunun tamamlanmış olması en güvenlisi.

Kimler için en çok fark yaratır?

Bu istisna herkese aynı değeri sunmuyor. Bazı profiller için oyun değiştirici nitelikte:

  • Freelance yazılımcılar, tasarımcılar, danışmanlar — yıllık geliri 400.000 TL'ye yaklaşan ya da geçen bireyler için vergi tasarrufu hayat kurtarıcı.

  • İçerik üreticileri ve yaratıcı ekonomi çalışanları — YouTube, sponsorluk, dijital ürün satışı gibi kaynaklardan gelir elde edenler.

  • Yurt dışına yazılım veya hizmet satan gençler — hem genç girişimci istisnası hem de yazılım ihracatı istisnasını bir arada kullanabiliyorlar.

  • İkinci bir iş olarak şirket kuranlar — tam zamanlı çalışırken yan gelir elde eden, bordrolu işini kaybetmek istemeyenler.

  • Startup kuranlar — henüz kârlı olmayan ama ilerleyen yıllarda gelir beklentisi olanlar için 3 yıllık vergi sığınağı ciddi bir avantaj.

Tersine, yıllık kazancı düşük olan ya da küçük ölçekte faaliyet gösterecek girişimciler için bu istisnanın pratik etkisi daha sınırlı olabilir. Ama hiçbir zararı yok — istisna olsun veya olmasın şartları taşıyorsan başvurman her zaman mantıklı.

Son söz: Bilmeyerek kaybetme

Türkiye'de devlet desteğinden yararlanmak çoğu zaman bürokrasiyle boğuşmak anlamına geliyor. Ama bu sefer durum farklı. Genç girişimci vergi istisnası hem yasal hem dijital hem de somut. E-devlet üzerinden başvuru, otomatik onay, vergisiz 3 yıl.

Yanlış olan tek şey şu: Pek çok genç bunu bilmeden ya daha önce 'deneme' amaçlı bir mükellefiyet açarak, ya başka bir şirkete ortak olarak, ya da 29 yaşını geçtikten sonra şirket kurarak bu haktan sonsuza kadar mahrum kalıyor.

Bu yazıyı okuyan 29 yaş altı her genç şunu yapmalı: Bugün şirket kurmayı planlamıyorsan bile bu şartları aklında tut. Özellikle başka bir şirkete ortak olma teklifini değerlendiriyorsan, bunu yapmadan önce iki kez düşün. Bir kez kaybedince geri dönüşü yok.

Ve çevrendeki 18-29 yaş arasında kendi işini kurmayı düşünen herkese bu yazıyı gönder. Bu bilgi, yıllarca sürecek bir vergi avantajını kurtarabilir.

3 yıl, yılda 400.000 TL. Bunu bilmeden şirket kurma.

YASAL NOT

Bu yazı bilgilendirme amaçlıdır. Kendi durumuna özel vergi ve hukuki danışmanlık için bir Serbest Muhasebeci Mali Müşavirle (SMMM) görüşmeni öneririz. Tutar ve şartlar mevzuat değişikliğiyle güncellenebilir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

