29 Yaşındasın ve Kendi İşini Kurmayı Düşünüyorsun: Devlet 3 Yıl Boyunca Senden Gelir Vergisi Almıyor

2026'da geçerli olan genç girişimci vergi istisnası, Türkiye'deki en az bilinen devlet desteklerinden biri. Yıllık 400.000 TL'ye kadar kazancın vergiden muaf. Çoğu genç bunu bilmeden şirket kuruyor — ve bu haktan ömür boyu yararlanamıyor.

2026'da Rakamlar: 400.000 TL Vergi İstisnası - 3 Yıl Süre - 18–29 Yaş Arası - 70.500 TL Tasarruf

Diyelim ki 26 yaşındasın. Freelance iş yapıyorsun, ya da aklında bir ürün fikri var, ya da sadece 'kendi patronum olmak istiyorum' diyorsun. Korkun yok değil vergi, muhasebe, sigorta... Başlamadan bunların ağırlığını sırtında hissediyorsun. Peki şunu biliyor muydun: Eğer 29 yaşını doldurmadan kendi şirketini kursan, devlet senden 3 yıl boyunca gelir vergisi almıyor?

Bu bir sosyal medya efsanesi değil. Gelir Vergisi Kanunu'nun mükerrer 20. maddesiyle düzenlenmiş, 2026 yılı için 400.000 TL olarak belirlenmiş, gerçek ve yasal bir hak. Üstelik başvurusu da e-devlet üzerinden yapılıyor vergi dairesine gitmen bile gerekmiyor.

Ama işte sorun şu: Bu haktan haberdar olmadan şirket kuran, başka bir şirkete ortak olan ya da daha önce herhangi bir vergi mükellefiyeti açtıran gençler bu destekten ömür boyu yararlanamıyor. Bir kez kaçırdın mı, geri dönüşü yok.

Bu yüzden bu yazıyı yazdık. Her 29 yaş altı gencin okuyup anlaması ve paylaşması gereken bir rehber.