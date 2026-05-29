Yaş Farkı Olay Oldu: 86 Yaşındaki Al Pacino 54 Yaş Küçük Sevgilisiyle Görüntülendi!

Lila Ceylan - Magazin Editörü
29.05.2026 - 17:17
Hollywood'un yaşayan efsanesi Al Pacino, kendisinden 54 yaş küçük sevgilisi Noor Alfallah ile yeniden görüntülendi. İkili arasındaki yaş farkı sosyal medyada bir kez daha gündem oldu.

Hollywood tarihinin yaşayan en büyük efsanelerinden biri olarak gösterilen Al Pacino, aradan geçen onlarca yıla rağmen adından söz ettirmeye devam ediyor.

Sinema dünyasına kazandırdığı unutulmaz karakterler, ödüllerle dolu kariyeri ve kendine has oyunculuk tarzıyla milyonlarca kişinin hayranlığını kazanan usta isim, bugün bile sektörün en saygın oyuncuları arasında gösteriliyor. Özellikle 'The Godfather' serisindeki Michael Corleone performansıyla hafızalara kazınan Pacino, daha sonra 'Scarface', 'Heat', 'The Devil's Advocate' ve 'Scent of a Woman' gibi yapımlarla kariyerini zirveye taşımayı başardı. Bir dönemin en karizmatik erkeklerinden biri olarak görülen oyuncu, yalnızca yeteneğiyle değil, yıllarca konuşulan özel hayatıyla da sık sık magazin gündeminde yer aldı.

Her yeni projesi olay olan, kırmızı halıda boy gösterdiğinde hala büyük ilgi gören Al Pacino, ilerleyen yaşına rağmen enerjisi ve duruşuyla dikkat çekmeye devam ediyor. Son yıllarda ekranlarda eskisi kadar sık görmesek de Hollywood'un yaşayan efsanelerinden biri olarak anılmaya devam eden Pacino, özel hayatıyla ilgili gelişmelerle de adından söz ettiriyor.

Özellikle son birkaç yıldır kendisinden 54 yaş küçük sevgilisi Noor Alfallah ile yaşadığı ilişki nedeniyle sık sık gündeme gelen oyuncu, dünya basınının yakın takibindeydi.

Yapımcı kimliğiyle tanınan Noor Alfallah ile birlikteliği ilk ortaya çıktığında ikili arasındaki yaş farkı sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı. Birçok kişi bu ilişkiye şaşkınlıkla yaklaşırken, çift magazin dünyasının en çok konuşulan isimlerinden biri haline gelmişti.

İlişkileri boyunca zaman zaman birlikte görüntülenen Pacino ve Alfallah, her seferinde yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi. Özellikle 54 yıllık yaş farkı nedeniyle yapılan yorumlar uzun süre gündemden düşmezken, ikili bu eleştirilere rağmen ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. Bir dönem çocuk sahibi olmalarıyla da manşetleri süsleyen çift, magazin basınının en çok takip ettiği isimler arasında yer aldı.

Geçtiğimiz saatlerde yeniden birlikte görüntülenen Al Pacino ve Noor Alfallah, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. 86 yaşındaki usta oyuncunun oldukça dinç görünmesi dikkat çekerken, çiftin yan yana görüntüleri yine yaş farkı tartışmalarını beraberinde getirdi. Ancak görünen o ki Al Pacino, yıllardır olduğu gibi bugün de yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da konuşulmaya devam edecek.

Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
