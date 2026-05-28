Yüzerek Sercan'ın Yanına Gittiği Söylenen Beyza Hakkındaki İddialara Cevap Verdi

Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.05.2026 - 23:56
Survivor’da Sercan’ın yanında bulunduğu için gündem olan Beyza, sessizliğini bozdu. Yarışmacı hakkında çıkan aşk iddialarına tek tek yanıt verdi.

Survivor’da finale doğru rekabetin dozu giderek artarken, yarışmacılar arasında yaşanan olaylar da sosyal medyanın gündeminden düşmüyor.

Özellikle son bölümlerde yarışmacılar arasındaki iletişim, takım içi gerginlikler ve ada kurallarının ihlaliyle ilgili gelişmeler izleyicilerin dikkatini çekmeye başlamıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde yaşanan bir olay, Survivor tarihinin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi.

Beyza’nın elenmesinden hemen önce yaşananlar hem ada konseyine hem de sosyal medyaya damga vurdu. Yayınlanan bölüm fragmanında takım arkadaşlarının Beyza’yı bulamayıp panikle aramaya başlaması büyük merak yaratırken, özellikle “Beyza kayıp” sözleri sosyal medyada kısa sürede viral oldu. Ardından ortaya çıkan detaylar ise olayın etkisini daha da büyüttü.

Kısa süre sonra Beyza’nın rakip takım kampının yakınlarında, Sercan’ın yanında bulunduğu ortaya çıktı. Beyza’nın yüzerek diğer adaya geçtiği iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, ikili arasında yakınlaşma yaşandığına dair söylentiler de hızla yayılmaya başladı. Özellikle Survivor izleyicileri sosyal medyada olayla ilgili yüzlerce yorum yaparken, bazı kullanıcılar Beyza ve Sercan arasında aşk başladığını öne sürdü.

Ortaya atılan iddialar kısa sürede yarışmanın önüne geçerken, Beyza’nın özel hayatı da gündemin merkezine oturdu.

Hatta sosyal medyada Beyza’nın sevgilisi Kerimhan Duman’ın kendisini takipten çıkması bile konuşulmaya başlandı. Tüm bu yaşananlar sonrası Survivor cephesinde olayın düşündüğü kadar büyük olmadığı ve ikilinin yalnızca konuşurken görüldüğü yönünde açıklamalar yapılırken, tartışmalar bir türlü dinmedi.

Beyza ve Sercan'ın aşk yaşayıp yaşamadığına dair son noktayı da geçtiğimiz saatlerde Acun Ilıcalı koymuştu.

Tüm bu olayların ardından Beyza, elendikten hemen sonrasında Instagram hesabından yaptığı açıklamayla sessizliğini bozdu.

Hakkında çıkan iddialara tek tek yanıt veren Beyza, anlatıldığı gibi bir durum olmadığını savundu.

Kırmızı takım kampına gitme nedenini açıklayan Beyza, oraya yarım bıraktığı bir resmi tamamlamak için geçtiğini söyledi. Olayın sosyal medyada büyümesine şaşırdığını dile getiren yarışmacı, “Kim ne yapmaya çalıştı? Kim kime sinirlendi, ne saçmaladı hiç anlayamadım yani. Gerçekleri söylüyorum, yeterli olmuyor anlamadım.” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi.

Beyza ayrıca hakkında ortaya atılan aşk iddialarını da kesin bir dille reddetti. Hayatındaki kişiye saygısızlık edecek hiçbir davranışta bulunmadığını vurgulayan yarışmacı, “Benim aramda hiç kimseyle hiçbir şey olmadı. Hayatımdaki kişiye ihanet etmek, aramızdaki şeye saygısızlık etmek hiçbir şey yapmadım. Kimseyle böyle bir şey konuşmadım bile yani.” ifadelerini kullandı.

Yaşananların ardından oldukça üzgün olduğunu da söyleyen Beyza, olayın anlatıldığı kadar büyük olmadığını dile getirirken, “Üzgünüm böyle şeyler olduğu için ama çok iyi biliyorum bir şey yapmadığımı. Vicdanen iyi bir yerdeyim ama ne bileyim ya… Doğru bir şey yaptım demiyorum ama anlatılanlar gibi de değil.” diyerek kendisini savundu.

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
