Annesi Güllü'nün Cinayetinden Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in Cezaevindeki Son Hali Ortaya Çıktı

“Kopamam Senden”, “Sabah Olmadan” ve “Ödüm Kopuyor” gibi şarkılarla bir döneme damga vuran sanatçının 2025 yılındaki ani ölümü ilk etapta trajik bir kaza olarak değerlendirilmişti. Ancak soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylar olayın seyrini tamamen değiştirdi. Özellikle kızı hakkında ortaya atılan korkunç iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova Çınarcık’taki evinin teras balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, ilk açıklamalarda olayın talihsiz bir düşme vakası olduğu düşünülüyordu. Ön otopsi raporunda herhangi bir darp izine rastlanmaması da bu ihtimali güçlendirmişti. Ancak ilerleyen süreçte hazırlanan detaylı adli tıp raporu ve tanık ifadeleri soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi.

Kesin adli tıp raporuna göre Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Ölüm nedeni ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kırıklar ve iç kanama olarak kayıtlara geçti. Fakat olay gecesi evde bulunan kişilerin ifadeleri sonrası savcılık dosyası “cinayet şüphesi” kapsamında yeniden değerlendirildi.

Soruşturmanın merkezine ise sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter yerleşti. İddialara göre anne-kızın arası uzun süredir açıktı. Dosyaya giren tanık ifadelerinde maddi meseleler nedeniyle ciddi tartışmalar yaşandığı, Güllü’nün zaman zaman kızını eve almak istemediği ve ilişkilerinin oldukça problemli olduğu öne sürüldü. Hatta sanatçının kızına kırgınlığını anlattığı bazı ses kayıtlarının da ortaya çıktığı iddia edildi.

Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılığa verdiği ifade ise davanın en kritik noktası oldu. Ulu, ifadesinde Tuğyan’ın annesine bilerek fazla alkol içirdiğini, ardından çıkan tartışma sırasında Güllü’yü bacaklarından tutarak açık pencereden ittiğini öne sürdü. Bu ifade sonrası Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı.

Tuğyan ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Savunmasında annesinin olay gecesi çok fazla alkol aldığını, yerlerin deterjan nedeniyle kaygan olduğunu ve Güllü’nün dengesini kaybederek düştüğünü iddia etti. Ayrıca Sultan Nur Ulu’nun kendisine iftira attığını öne sürdü. Ancak bilirkişi raporlarında düşüş şeklinin “dış müdahale ihtimalini güçlendirdiği” belirtilince soruşturmanın seyri tamamen değişti.