Annesi Güllü'nün Cinayetinden Tutuklanan Tuğyan Ülkem Gülter'in Cezaevindeki Son Hali Ortaya Çıktı

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
28.05.2026 - 15:58
Güllü’nün ölümüyle ilgili yürütülen cinayet soruşturması Türkiye’nin gündeminden düşmezken, davanın merkezindeki isim Tuğyan Ülkem Gülter cephesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Annesini öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Tuğyan’ın cezaevinden ilk fotoğrafı ortaya çıktı. Kısa sürede sosyal medyada yayılan kare, kullanıcılar arasında yeni bir tartışma başlattı!

Türk fantezi ve arabesk müziğinin unutulmaz isimlerinden Güllü’nün ölümü, magazin ve sanat dünyasında uzun süre konuşulan en sarsıcı olaylardan biri olmuştu.

“Kopamam Senden”, “Sabah Olmadan” ve “Ödüm Kopuyor” gibi şarkılarla bir döneme damga vuran sanatçının 2025 yılındaki ani ölümü ilk etapta trajik bir kaza olarak değerlendirilmişti. Ancak soruşturma derinleştikçe ortaya çıkan detaylar olayın seyrini tamamen değiştirdi. Özellikle kızı hakkında ortaya atılan korkunç iddialar kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

Güllü, 26 Eylül 2025 tarihinde Yalova Çınarcık’taki evinin teras balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti.

Sanatçının ölüm haberi sevenlerini yasa boğarken, ilk açıklamalarda olayın talihsiz bir düşme vakası olduğu düşünülüyordu. Ön otopsi raporunda herhangi bir darp izine rastlanmaması da bu ihtimali güçlendirmişti. Ancak ilerleyen süreçte hazırlanan detaylı adli tıp raporu ve tanık ifadeleri soruşturmanın yönünü tamamen değiştirdi.

Kesin adli tıp raporuna göre Güllü’nün kanında 3.53 promil alkol tespit edildi. Ölüm nedeni ise yüksekten düşmeye bağlı beyin kanaması, çoklu kırıklar ve iç kanama olarak kayıtlara geçti. Fakat olay gecesi evde bulunan kişilerin ifadeleri sonrası savcılık dosyası “cinayet şüphesi” kapsamında yeniden değerlendirildi.

Soruşturmanın merkezine ise sanatçının kızı Tuğyan Ülkem Gülter yerleşti. İddialara göre anne-kızın arası uzun süredir açıktı. Dosyaya giren tanık ifadelerinde maddi meseleler nedeniyle ciddi tartışmalar yaşandığı, Güllü’nün zaman zaman kızını eve almak istemediği ve ilişkilerinin oldukça problemli olduğu öne sürüldü. Hatta sanatçının kızına kırgınlığını anlattığı bazı ses kayıtlarının da ortaya çıktığı iddia edildi.

Olay gecesi evde bulunan Sultan Nur Ulu’nun savcılığa verdiği ifade ise davanın en kritik noktası oldu. Ulu, ifadesinde Tuğyan’ın annesine bilerek fazla alkol içirdiğini, ardından çıkan tartışma sırasında Güllü’yü bacaklarından tutarak açık pencereden ittiğini öne sürdü. Bu ifade sonrası Tuğyan Ülkem Gülter hakkında “tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürme” suçlamasıyla tutuklama kararı çıkarıldı.

Tuğyan ise hakkındaki tüm suçlamaları reddetti. Savunmasında annesinin olay gecesi çok fazla alkol aldığını, yerlerin deterjan nedeniyle kaygan olduğunu ve Güllü’nün dengesini kaybederek düştüğünü iddia etti. Ayrıca Sultan Nur Ulu’nun kendisine iftira attığını öne sürdü. Ancak bilirkişi raporlarında düşüş şeklinin “dış müdahale ihtimalini güçlendirdiği” belirtilince soruşturmanın seyri tamamen değişti.

Cezaevinde tutuklu bulunan Tuğyan Ülkem Gülter'in son hali Esra Ezmeci ile Yeni Baştan hesabının yaptığı paylaşımla ortaya çıktı.

Tuğyan Ülkem Gülter, 13 Aralık 2025 tarihinde tutuklanmıştı.

Annesi şarkıcı Güllü'nün şüpheli ölümüne yönelik Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen derin soruşturma kapsamında, 9 Aralık 2025'te İstanbul'da valizleriyle birlikte yurt dışına kaçma hazırlığındayken gözaltına alınmış; emniyetteki sorgusu ve işlemlerinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliği tarafından 13 Aralık 2025 cumartesi sabahı erken saatlerde 'tasarlayarak yakın akrabayı kasten öldürmek' suçundan resmen tutuklanarak Gebze Cezaevi'ne gönderilmişti. 

Türkiye’nin uzun süre konuşacağı davada yargı süreci devam ederken, cezaevinden gelen bu ilk kare kısa sürede magazin ve sosyal medya gündeminin en çok konuşulan konularından biri haline geldi.

İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
