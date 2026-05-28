Kilosu 60 Liradan Satılan Çekirdek Karpuzun Hasadı Başladı: Türkiye’de Sadece Bir İlçede Satılıyor

İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.05.2026 - 16:19
Antalya’nın Kumluca ilçesinde bulunan Karacaören Mahallesi’nde yetişen, tat ve aromasıyla dikkat çeken çekirdek karpuzunda hasat başladı. Dar bir alanda kısa sürede yetişen karpuz, kilosu 60 liradan sadece Kumluca ilçesinde satışa sunuluyor.

Yaz mevsiminin en çok tüketilen meyvelerinin başında karpuz geliyor.

Kumluca ilçesine bağlı Karacaören Mahallesi’nde dar bir alanda üretilen çekirdek karpuzda beklenen hasat da başladı. Şubat ayında toprakla buluşan karpuz fidanları, 3 ay içinde oluşup hasat edilecek hale geliyor. Çekirdek karpuz, kilosu 60 TL’den satılıyor.

Yaklaşık 20 yıl önce mahallede ilk defa kış mevsiminde karpuz yetiştirmeyi deneyen Halil Çatal; “Bu çekirdek karpuzun rengi pembe, içi pamuk şekeri gibi ağızda eriyen bir çeşittir. Biraz kabuğu kalın olsa da bu karpuzun orijinali bu şekildedir. Bu her yerde olmaz. Bizim buraya has olduğu için Karacaören çekirdek karpuzu olarak Kumluca halkına sunmaktayız. 20 Mayıs’ta başlar, 20 Haziran’da biter. Çok kısa bir periyotta bulunur. Ama tat ve şeker oranı yüksek olduğu için halkımızın tercih ettiği bir karpuzdur.” dedi.

Karpuzların sadece ilçe halkına yeterli olduğunu ve dışarıya satılmadığını belirten Çatal, “Kumluca halkına ancak yeter. Fazla bir rekolte yok. Dışarı satmıyoruz. Çünkü kendi ilçemize ancak yetiyor. Karacaören karpuzunu gören fiyata bakmaz. Tadına bakar. Karacaören karpuzu olduğunu bilen de fiyat sormaz. 20 Şubat’ta dikiyoruz, 20 Mayıs’ta hasat ediyoruz. Dönümden 4 ton civarında karpuz hasat ediyoruz. Aşı karpuz olsa dönümden 8 ile 10 ton karpuz çıkar. Ama biz tatlı olsun, az olsun diyoruz.” dedi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
