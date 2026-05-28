Kıskanmak’ın Başrolü Selahattin Paşalı’nın Yeni Diziyle Anlaşıp Anlaşmadığı Ortaya Çıktı

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.05.2026 - 17:03
NOW ekranlarında yayınlanan “Kıskanmak” dizisinin final yapmasının ardından gözler dizinin oyuncularına çevrildi. Özellikle Selahattin Paşalı’nın yeni sezonda nasıl bir yol izleyeceği merak edilmeye başladı. Başarılı oyuncunun yeni bir projeyle görüşüp görüşmediği son günlerde sık sık konuşuluyordu. Yeni sezon için hazırlık yapan yapım şirketleri oyuncu görüşmelerine devam ederken Paşalı cephesinden gelen bilgi dikkat çekti. Gazeteci Birsen Altuntaş oyuncunun yeni projeleriyle ilgili konuşulan iddialara açıklık getirdi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Televizyon dünyasında yeni sezon hazırlıkları devam ederken oyuncuların hangi projelerde yer alacağı da konuşulmaya başladı.

Kanallar ve yapım şirketleri yeni diziler için görüşmelerini sürdürüyor. Özellikle sezon finali yapan yapımların oyuncuları hakkında ortaya atılan iddialar dikkat çekiyor. Son olarak NOW ekranlarında yayınlanan “Kıskanmak” dizisinde rol alan Selahattin Paşalı da bu isimlerden biri oldu. Başarılı oyuncu dizinin final yapmasının ardından yeniden gündeme geldi. “Kıskanmak” yayınlandığı dönem boyunca sosyal medyada ve reyting sıralamalarında konuşulan yapımlar arasında yer aldı. Selahattin Paşalı’nın performansı da dizinin en çok konuşulan taraflarından biri olmuştu.

Dizinin final yapmasının ardından oyuncunun yeni sezonda hangi projede yer alacağı merak edildi.

Bir süredir kulislerde farklı yapımlarla adı anılan Paşalı hakkında yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Selahattin Paşalı’nın şu an için herhangi bir projeyle görüşmediğini açıkladı. Bu açıklama sonrası oyuncunun yeni sezona kısa bir ara vereceği konuşulmaya başladı. Hayranları ise ünlü oyuncunun yeniden ekranlara ne zaman döneceğini merak ediyor. 

Selahattin Paşalı son yıllarda yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oyuncunun yeni bir dizi anlaşması yapıp yapmayacağı şimdiden televizyon kulislerinde konuşuluyor. Ancak şu an için netleşmiş bir proje bulunmuyor. Yeni sezon öncesinde birçok oyuncunun görüşme trafiği devam ederken Paşalı’nın netleşen bir projesinin olmadığı belirtiliyor. “Kıskanmak” dizisinin final yapmasıyla birlikte oyuncunun bir süre ekranlardan uzak kalacağı düşünülüyor.

TV Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
