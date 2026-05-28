Kıskanmak’ın Başrolü Selahattin Paşalı’nın Yeni Diziyle Anlaşıp Anlaşmadığı Ortaya Çıktı

Bir süredir kulislerde farklı yapımlarla adı anılan Paşalı hakkında yeni bir açıklama geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, Selahattin Paşalı’nın şu an için herhangi bir projeyle görüşmediğini açıkladı. Bu açıklama sonrası oyuncunun yeni sezona kısa bir ara vereceği konuşulmaya başladı. Hayranları ise ünlü oyuncunun yeniden ekranlara ne zaman döneceğini merak ediyor.

Selahattin Paşalı son yıllarda yer aldığı projelerle geniş bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. Oyuncunun yeni bir dizi anlaşması yapıp yapmayacağı şimdiden televizyon kulislerinde konuşuluyor. Ancak şu an için netleşmiş bir proje bulunmuyor. Yeni sezon öncesinde birçok oyuncunun görüşme trafiği devam ederken Paşalı’nın netleşen bir projesinin olmadığı belirtiliyor. “Kıskanmak” dizisinin final yapmasıyla birlikte oyuncunun bir süre ekranlardan uzak kalacağı düşünülüyor.