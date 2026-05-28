Nörologlar Açıkladı: Beyin Fonksiyonlarını Geliştirmenin En Basit Yolu Belli Oldu!

Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 17:28
Zamanın ilerlemesini durdurmak mümkün görünmese de, zihinsel yaşlanma sürecini kontrol altına almanın formülü bulundu. Texas Üniversitesi Beyin Sağlığı Merkezi uzmanlarınca yürütülen ve Scientific Reports dergisinde yayımlanan üç yıllık bilimsel çalışma, ezber bozan sonuçları beraberinde getirdi. Yaklaşık 4.000 katılımcının izlendiği kapsamlı araştırma, günde sadece 5 ila 10 dakikalık zihinsel egzersizlerin beyin sağlığını ciddi oranda yukarı taşıdığını ortaya koydu. Araştırmanın en dikkat çekici bulgusunu ise beyin gelişiminde herhangi bir üst sınırın bulunmaması oluşturdu. Elde edilen veriler, bu zihinsel aktivitelere ne kadar uzun süre devam edilirse, elde edilen kazanımların da o denli arttığını gösterdi.

https://www.inc.com/minda-zetlin/do-t...
Klasik Bulmacaların Ötesine Geçen Yöntemler Bilişsel Kasları Güçlendiriyor

Araştırma kapsamında uygulanan zihinsel programların gazete köşelerindeki klasik kare bulmacalardan ya da piyasadaki sıradan mobil oyunlardan tamamen farklı bir yapıda olduğu gözlendi. Tamamen 'bilişsel kasları' güçlendirme hedefiyle tasarlanan bu yöntemler arasında, gün içinde okunan bir metindeki gereksiz bilgilerin ayıklanması gibi pratikler yer aldı. Bu tür çalışmaların beynin bilgi kirliliğini filtreleme ve aşırı yüklenmeyi önleme mekanizmasını harekete geçirdiği belirlendi.

Çalışma sürecinde katılımcıların düşünme becerileri, sosyal bağları ve duygusal dengeleri 'Beyin Sağlığı Endeksi' adı verilen özel bir testle düzenli aralıklarla ölçüldü. Bu egzersizleri günlük bir rutin haline getirenlerin zihinsel performanslarında düzenli bir artış kaydedildi. Uzmanlar, elde edilen bulguların yaşlanmaya bağlı zihinsel gerilemenin kaçınılmaz olduğu yönündeki yerleşik inancı sarstığına dikkat çekti.

Bilimsel Temelli Aktivitelere Yönelmek Zihinsel Performans Artışını Beraberinde Getiriyor

Zihin kapasitesini korumak ve geliştirmek isteyen bireylerin eğlenceli aktivitelerden ziyade bilimsel olarak kanıtlanmış yöntemleri tercih etmesi büyük önem taşıyor. Yapılan diğer araştırmalar da yeni bir dil öğrenmenin, bir müzik enstrümanı çalmanın ya da dans etmenin beyin üzerinde benzer olumlu etkiler yarattığını destekliyor. Bunun yanı sıra, günümüzün en büyük zihinsel tehditlerinden biri olarak kabul edilen çoklu görev (multitasking) alışkanlığından uzak durulması gerektiği önemle vurgulanıyor.

Gün İçinde Ayrılacak Kısa Süreler Geleceğe Yönelik En Güçlü Yatırımı Oluşturuyor

İş dünyasındaki yoğun tempoya sahip profesyoneller ile girişimciler zihinsel kapasiteyi korumanın yaşamsal bir gereklilik olduğunu sıklıkla dile getiriyor. Uzmanlar, bireyin kendine yapabileceği en büyük iyiliğin beyin sağlığını desteklemek olduğunu hatırlatıyor. Günlük yaşamın akışı içinde ayrılacak yalnızca 5 ya da 10 dakikalık bir sürenin uzun vadede daha berrak, odaklanmış ve güçlü bir zihinsel yapıya kapı araladığı görülüyor.

Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
