article/comments
article/share
Haberler
Teknoloji
Artık Sahalarda Robotlar mı Olacak? İnsansı Robot Atlas'ın Mükemmel Rabona Vuruşu Gündem Oldu

Artık Sahalarda Robotlar mı Olacak? İnsansı Robot Atlas'ın Mükemmel Rabona Vuruşu Gündem Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
28.05.2026 - 14:50
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Boston Dynamics tarafından geliştirilen insansı robot olan Atlas, futbol sahalarında sergilediği teknik becerilerle yapay zekanın ulaştığı fiziksel mükemmelliği gözler önüne seriyor. Yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesinde paylaşılan görüntülerde Atlas, dev bir ekrandan geçmiş turnuva maçlarını izleyerek futbolcuların hamlelerini analiz ediyor. Görsel veri takibinin ardından pratik alanına geçen robot, futbolun en zorlu tekniklerinden biri kabul edilen 'rabona' vuruşunu kusursuz bir mekanikle gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.

Detaylar 👇

Kaynak

Kaynak: https://interestingengineering.com/ai...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Videoyu buradan izleyebilirsiniz 👇

Robotik uzuvların takip mekanizması insan biyolojisiyle benzerlik gösteriyor

Robotik uzuvların takip mekanizması insan biyolojisiyle benzerlik gösteriyor

Görüntülerde Atlas’ın gerçekleştirdiği basit vuruşlarda bile ayağın salınım momenti ve vuruş sonrası takip mekanizması, bir insanın sergileyeceği doğal hareket kalıplarını birebir yansıtıyor. Hyundai çatısı altında yürütülen 'School of Football' projesi kapsamında robot, ağırlık merkezini doğru yöne kaydırma ve zamanlama gibi dinamik egzersizlerle akıcılık kazanıyor. Antrenman ilerledikçe robotik eklemlerin sergilediği esneklik, sadece güce değil, aynı zamanda anlık reflekslere ve yüksek seviyeli çevre uyumuna dayanıyor. Sistemin en dikkat çekici yönünü ise robotun gol sevinci gibi insani reaksiyonları ekrandan görerek tamamen doğal bir biçimde taklit edebilmesi oluşturuyor.

Kusursuz vuruş tekniklerinin arkasında gelişmiş içsel algı sistemleri yer alıyor

Kusursuz vuruş tekniklerinin arkasında gelişmiş içsel algı sistemleri yer alıyor

Atlas’ın sergilediği bu insan benzeri hareket kabiliyeti arka plandaki endüstriyel gelişim planlarının bir parçasını oluşturuyor. Robot, yalnızca görsel sistemlere bağımlı kalmadan 'propriyosepsiyon' adı verilen içsel konum algısı sayesinde kendi gövde pozisyonunu, bacak açısını ve zemin direncini anlık olarak ölçümlüyor. Grafik işlemciler üzerinde çalışan simülasyonlarda, milyonlarca saat boyunca pekiştirmeli öğrenme yöntemiyle eğitilen robot, rabona gibi karmaşık estetik hareketlerde bile denge kaybını tamamen önleyen savunma mekanizmaları geliştiriyor.

Sadeleştirilmiş donanım tasarımı sanal dünyadaki motor becerileri fiziksel sahaya taşıyor

Sadeleştirilmiş donanım tasarımı sanal dünyadaki motor becerileri fiziksel sahaya taşıyor

Simetrik uzuv yapısı ve gelişmiş aktüatör teknolojisi, sanal dünyada edinilen karmaşık vuruş yeteneklerinin fiziksel dünyaya kayıpsız aktarılmasını sağlıyor. Bu esnek altyapı sayesinde simülasyon ile gerçek dünya arasındaki boşluk kapanırken, insansı robotların gelecekte ağır sanayiden spor etkinliklerine kadar çok geniş bir alanda insan iş gücünün yerini alabileceği öngörülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın