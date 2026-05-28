Artık Sahalarda Robotlar mı Olacak? İnsansı Robot Atlas'ın Mükemmel Rabona Vuruşu Gündem Oldu
Kaynak: https://interestingengineering.com/ai...
Boston Dynamics tarafından geliştirilen insansı robot olan Atlas, futbol sahalarında sergilediği teknik becerilerle yapay zekanın ulaştığı fiziksel mükemmelliği gözler önüne seriyor. Yaklaşan 2026 Dünya Kupası öncesinde paylaşılan görüntülerde Atlas, dev bir ekrandan geçmiş turnuva maçlarını izleyerek futbolcuların hamlelerini analiz ediyor. Görsel veri takibinin ardından pratik alanına geçen robot, futbolun en zorlu tekniklerinden biri kabul edilen 'rabona' vuruşunu kusursuz bir mekanikle gerçekleştirerek dikkatleri üzerine çekti.
Robotik uzuvların takip mekanizması insan biyolojisiyle benzerlik gösteriyor
Kusursuz vuruş tekniklerinin arkasında gelişmiş içsel algı sistemleri yer alıyor
Sadeleştirilmiş donanım tasarımı sanal dünyadaki motor becerileri fiziksel sahaya taşıyor
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
