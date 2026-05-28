Artık Sahalarda Robotlar mı Olacak? İnsansı Robot Atlas'ın Mükemmel Rabona Vuruşu Gündem Oldu

Görüntülerde Atlas’ın gerçekleştirdiği basit vuruşlarda bile ayağın salınım momenti ve vuruş sonrası takip mekanizması, bir insanın sergileyeceği doğal hareket kalıplarını birebir yansıtıyor. Hyundai çatısı altında yürütülen 'School of Football' projesi kapsamında robot, ağırlık merkezini doğru yöne kaydırma ve zamanlama gibi dinamik egzersizlerle akıcılık kazanıyor. Antrenman ilerledikçe robotik eklemlerin sergilediği esneklik, sadece güce değil, aynı zamanda anlık reflekslere ve yüksek seviyeli çevre uyumuna dayanıyor. Sistemin en dikkat çekici yönünü ise robotun gol sevinci gibi insani reaksiyonları ekrandan görerek tamamen doğal bir biçimde taklit edebilmesi oluşturuyor.