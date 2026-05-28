İstanbul İçin Ses Patlaması Uyarısı: Saat 16.30’dan İtibaren Duyulabilir!

Dilara Şimşek - Ekonomi ve Gündem Editörü
28.05.2026 - 14:53
SOLOTÜRK, 29 Mayıs İstanbul’un Fethi kutlamaları için gökyüzünde şova yazırlanıyor. Bugün (28 Mayıs Perşembe) saat 16.30 itibarıyla SOLOTÜRK’ün çevre tanıma uçuşu yapacağı bildirilirken meydana gelecek ses patlamaları nedeniyle İstanbul’da yaşayanların tedirgin olmaması gerektiği ifade edildi.

İstanbullular dikkat! SOLOTÜRK uçuşu nedeniyle ses patlaması meydana gelebilir.

İstanbul’un fethinin 573. yıl dönümü kutlamaları kapsamında SOLOTÜRK, gökyüzünde şova imza atacak.  Gösteriyi canlı gözlerle takip etmek, o anların heyecanına ortak olmak isteyen binlerce vatandaş ise arama motorlarında şimdiden saat ve izleme noktalarına dair detayları sorgulamaya başladı.

SOLOTÜRK, fetih kutlamaları kapsamında tek bir günle sınırlı kalmayıp İstanbullulara iki güne yayılan bir program sunacak. Bu kapsamda gökyüzündeki ilk hareketlilik bugün başlıyor.

Bugün (28 Mayıs Perşembe) Yenikapı Meydanı'nda çevre tanıma uçuşu gerçekleştirilecek. Uçuş nedeniyle kent genelinde ses patlaması meydana gelebilir.

SOLOTÜRK uçuşu ne zaman, saat kaçta?

SOLOTÜRK'ün İstanbul’daki heyecan verici programı iki aşamalı olarak icra edilecek:

28 Mayıs Perşembe (Bugün): Pilotlar ilk olarak saat 16.30’da Yenikapı Meydanı üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirecek. Bu kısa ısınma turunun hemen ardından, saat 16.45’te ise İstanbul Boğazı semalarında göz alıcı bir 'Boğaz Selamlama' uçuşu yapılacak.

29 Mayıs Cuma (Yarın): Fethin yıl dönümündeki asıl büyük nefes kesici ana gösteri uçuşu ise saat 18.00’de başlayacak.

SOLOTÜRK Gösterisi Nereden İzlenir? En İyi İzleme Noktaları

Uçuşların ana üssü ve etkinlik merkezi tarihi yarımadanın sahil hattı olacak. Çevre tanıma uçuşu ile cuma günkü büyük koreografi ağırlıklı olarak Yenikapı Meydanı ve Yenikapı sahil şeridi üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla gösteriyi tam karşısından, en net açıyla izlemek isteyenlerin Yenikapı sahilinde yerini alması gerekiyor.

Perşembe günü saat 16.45'te yapılacak olan 'Boğaz Selamlama' uçuşu için ise İstanbul Boğazı'nı gören tüm yüksek noktalar, sahil şeritleri (Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy sahilleri, Ortaköy ve boğaz köprülerinin çevresi) seyir zevki yüksek izleme alanları sunacak.

2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
