İstanbul İçin Ses Patlaması Uyarısı: Saat 16.30’dan İtibaren Duyulabilir!

SOLOTÜRK'ün İstanbul’daki heyecan verici programı iki aşamalı olarak icra edilecek:

28 Mayıs Perşembe (Bugün): Pilotlar ilk olarak saat 16.30’da Yenikapı Meydanı üzerinde çevre tanıma uçuşu gerçekleştirecek. Bu kısa ısınma turunun hemen ardından, saat 16.45’te ise İstanbul Boğazı semalarında göz alıcı bir 'Boğaz Selamlama' uçuşu yapılacak.

29 Mayıs Cuma (Yarın): Fethin yıl dönümündeki asıl büyük nefes kesici ana gösteri uçuşu ise saat 18.00’de başlayacak.

SOLOTÜRK Gösterisi Nereden İzlenir? En İyi İzleme Noktaları

Uçuşların ana üssü ve etkinlik merkezi tarihi yarımadanın sahil hattı olacak. Çevre tanıma uçuşu ile cuma günkü büyük koreografi ağırlıklı olarak Yenikapı Meydanı ve Yenikapı sahil şeridi üzerinde gerçekleşecek. Dolayısıyla gösteriyi tam karşısından, en net açıyla izlemek isteyenlerin Yenikapı sahilinde yerini alması gerekiyor.

Perşembe günü saat 16.45'te yapılacak olan 'Boğaz Selamlama' uçuşu için ise İstanbul Boğazı'nı gören tüm yüksek noktalar, sahil şeritleri (Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy sahilleri, Ortaköy ve boğaz köprülerinin çevresi) seyir zevki yüksek izleme alanları sunacak.