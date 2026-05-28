Defne Samyeli'nin Kızılcık Şerbeti'nin Başrol Oyuncusu ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi!

Dizinin en olaylı karakterlerinden Fatih Ünal’a hayat veren Doğukan Güngör’ün projeden ani ayrılığı sosyal medyada büyük yankı uyandırırken, yerine gelen yeni oyuncu kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Yapım ekibi, Fatih karakterinin hikayesini yarıda kesmek yerine doğrudan oyuncu değişikliğine giderek rolü genç oyuncu Emre Dinler’e emanet etti.

Doğukan Güngör’ün ayrılığı özellikle dizinin sıkı takipçileri arasında şok etkisi yaratmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında oyuncunun gözaltına alınması ve yapılan test sonuçlarının pozitif çıktığı iddiaları sonrası yayıncı kuruluş ile yapım şirketinin hızlı bir karar aldığı öne sürüldü. Bunun ardından dizide herhangi bir veda sahnesi yazılmadan Fatih karakteri doğrudan Emre Dinler’e devredildi. İlk etapta seyirciler yeni oyuncuya alışmakta zorlanacaklarını düşünse de, Emre Dinler kısa sürede performansıyla dikkat çekmeyi başardı.

Daha önce farklı projelerde boy gösteren oyuncu, özellikle görünümü ve karizmatik havasıyla kısa sürede sosyal medyada konuşulmaya başladı. Hatta bazı izleyiciler yeni Fatih’i çabuk benimseyerek yorum yağdırdı.