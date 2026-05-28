Kaya Çilingiroğlu’nun Eski Eşleri Hülya Avşar ve Feraye Tanyolaç’la Bayram Pozu Tartışma Yarattı!

Özellikle Hülya Avşar ile yaşadığı aşk ve ardından gelen olaylı boşanma süreci, magazin dünyasının hafızalara kazınan skandalları arasında yer alıyor. Çilingiroğlu’nun adı yıllar boyunca pek çok aşkla anılsa da, onun magazin tarihine damga vuran olayı hiç şüphesiz “Ferrari Feraye” gafı olmuştu.

Kaya Çilingiroğlu ilk evliliğini 1987 yılında Ayşem Saraçoğlu ile yaptı. Medyadan uzak yaşanan bu evlilik 1990 yılında sona erdi. Ancak Çilingiroğlu’nun hayatını asıl değiştiren ilişki, 1990’ların sonunda Hülya Avşar ile yaşadığı büyük aşk oldu. Magazin dünyasının gözde çifti haline gelen ikili, 1997 yılında Paris’te dünyaevine girdi. Bu evlilikten 1998 yılında kızları Zehra Çilingiroğlu dünyaya geldi. Zehra Çilingiroğlu yıllar içinde özel hayatıyla magazin gündeminin tanınan isimlerinden biri haline geldi.

Ancak Türkiye’nin en popüler evliliklerinden biri, yıllarca unutulmayan büyük bir skandalla sona erdi. 2005 yılında magazin muhabirlerinin Kaya Çilingiroğlu’na yeni aldığı Ferrari marka otomobille ilgili soru sorması sırasında yaşanan gaf, adeta tarihe geçti. Gazetecilerin “Ferrari’niz yeni mi?” sorusunu o dönem gizlice ilişki yaşadığı Feraye Tanyolaç’ın adı sanan Çilingiroğlu’nun “Siz Feraye’yi nereden biliyorsunuz?” cevabı magazin dünyasını salladı. O ana kadar yalnızca dedikodu olarak konuşulan ihanet iddiaları bir anda doğrulanmış oldu. Bu olay sonrası Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu’nun evliliği resmen bitti.

Kaya Çilingiroğlu ve Feraye Tanyolaç 2009 yılında evlendi. Çiftin bu evlilikten Hüseyin Kaya adını verdikleri bir oğulları dünyaya geldi. Babasının boyunu geçen görüntüleriyle dikkat çeken Hüseyin Kaya Çilingiroğlu şimdilerde eğitim hayatına devam ediyor. Feraye Tanyolaç ile Kaya Çilingiroğlu’nun evliliği ise 2014 yılında anlaşmalı olarak sona erdi.

Özel hayatıyla hiçbir zaman gündemden düşmeyen Kaya Çilingiroğlu, boşanmalarının ardından da kendisinden yaşça küçük sevgilileriyle sık sık magazin manşetlerinde yer aldı. Özellikle Aslım Kan ilişkisi ve genç sevgilileriyle görüntülenmesi sosyal medyada uzun süre konuşuldu. Ancak tüm bu hareketli aşk hayatına rağmen çocuklarına olan düşkünlüğü ve eski eşleriyle kurduğu dostane ilişki dikkat çekmeye devam etti.