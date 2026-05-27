Turkuaz Renge Bürünen İstanbul Boğazı Görenleri Kendine Hayran Bıraktı

Dokuz günlük bayram tatilinin gelmesiyle megakent İstanbul resmen boşaldı. Tatili fırsat bilenler memleketlerine veya tatil beldelerine gitti. Boşalan İstanbul'un tadını çıkaranlar bir de turkuaz renge bürünen Boğaz sürpriziyle karşılaştı!

İstanbul Boğazı, turkuaz renge büründü ve gören herkesi kendine hayran bıraktı. O eşsiz manzara hem Anadolu Ajansı tarafından hem de vatandaşlar tarafından görüntülendi.