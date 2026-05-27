article/comments
article/share
Haberler
Finans
Halo Etkisi: Sevdiğimiz Bir Markanın Hatalı Finansal Kararını Neden Görmeyiz?

etiket Halo Etkisi: Sevdiğimiz Bir Markanın Hatalı Finansal Kararını Neden Görmeyiz?

Ceren Özer
Ceren Özer - Onedio Üyesi
27.05.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Hepimizin kalbinde taht kuran, ürünlerine aşık olduğumuz o malum markalar var. İşte o markalarla aramızda öyle güçlü bir bağ oluşuyor ki, psikolojide buna 'Halo Etkisi' yani Hale Etkisi diyoruz. Bu tatlı illüzyon sayesinde, markanın bir alandaki başarısı gözümüzü öyle bir boyuyor ki, diğer tüm adımlarını da 'kusursuz' görmeye başlıyoruz. Sanki o marka, hata yapması imkansız, her zaman en doğrusunu bilen bir dostumuz gibi geliyor!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu pozitif bağ finansal kararlarda bizi nasıl etkiliyor?

Diyelim ki o çok sevdiğiniz teknoloji devi, piyasa analistlerinin 'fiyasko' dediği, milyarlarca dolar zarar ettirecek absürt bir yatırıma imza attı. Rasyonel bir bakış açısıyla 'Bu şirket ne yapıyor?' demek yerine, Halo Etkisi altındaki beynimiz hemen savunma moduna geçer. 'Vardır bir bildikleri, biz şu an büyük resmi göremiyoruzdur' cümlesi, mantığın bittiği yerde otomatik olarak devreye girer.

Aslında bu durum, markaya duyduğumuz o güzel güvenin bir yansıması.

Onların geçmişte bize sunduğu harika deneyimler, beynimizde 'Bu marka yapıyorsa bir bildiği vardır' güvenini oluşturuyor. Bu güven duygusu o kadar güçlü ki, bazen rasyonel rakamlar bile bu pozitif enerjinin yanında sönük kalabiliyor.

Bu sadece bir "görmezden gelme" değil, aslında harika bir sadakat yolculuğu.

Markalar artık sadece birer şirket değil; sabah kahvemizden çalışma masamıza kadar hayat tarzımızın bir parçası. Hal böyle olunca, onların bazen riskli görünen kararlarını 'vizyonerlik' olarak yorumlamak çok insani bir refleks.

Özellikle hikayesiyle bizi etkileyen veya vizyonuna ortak olduğumuz markalarda bu etki daha da büyüyor.

Markanın geleceğine o kadar inanıyoruz ki, bazen dışarıdan 'hata' gibi görünen finansal hamleler bize 'geleceği inşa etmenin cesur adımları' gibi geliyor. 'Tabii ki biraz yatırım riski olacak, büyük değişimler kolay olmuyor!' diyerek onlara olan desteğimizi bir an bile eksiltmiyoruz.

Peki, bu illüzyondan nasıl uyanabiliriz?

İlk adım, 'duygusal yatırım' ile 'finansal gerçekliği' birbirinden ayırmaktır. Bir markanın telefonunu, ayakkabısını veya kahvesini çok seviyor olmanız, o şirketin yönetim kurulunun her zaman rasyonel kararlar aldığı anlamına gelmez.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Analitik düşünmeyi geri kazanmak için verilerin sesine kulak vermek şart.

Duygularımız bize hikayeler anlatırken, rakamlar bize gerçeği söyler. Eğer sevdiğiniz marka sürekli pazar payını kaybediyor ve anlamsız maceralara atılıyorsa, o parıltılı haleyi biraz kenara çekip tabloya uzaktan bakmanın vakti gelmiştir.

Sonuç olarak, Halo Etkisi bizi markalara karşı birer "sadık korumacı" haline getirebilir.

Ancak finans dünyası duygularla değil, matematik ve stratejiyle döner. Sevdiğimiz markaların hata yapabileceğini, bazen sadece kötü kararlar verdiklerini kabul etmek, bizi hem daha bilinçli bir tüketici hem de daha rasyonel bir gözlemci yapar.

Unutmayın; bir markanın geçmişteki başarıları, gelecekteki her finansal hatasının teminatı olamaz.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ceren Özer
Ceren Özer
Onedio Üyesi
Mimarlık Bölümü mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren üretim, tasarım ve dijital iletişim gibi konularla iç içeydim. Bu süreçte kültür-sanat ve mimarlık tarihi odaklı blog içeriklerine ve sosyal medya projelerine ilgi duymaya başladım. 2024 yılından beri Onedio için çeşitli kategorilerde liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın