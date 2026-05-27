Halo Etkisi: Sevdiğimiz Bir Markanın Hatalı Finansal Kararını Neden Görmeyiz?

Hepimizin kalbinde taht kuran, ürünlerine aşık olduğumuz o malum markalar var. İşte o markalarla aramızda öyle güçlü bir bağ oluşuyor ki, psikolojide buna 'Halo Etkisi' yani Hale Etkisi diyoruz. Bu tatlı illüzyon sayesinde, markanın bir alandaki başarısı gözümüzü öyle bir boyuyor ki, diğer tüm adımlarını da 'kusursuz' görmeye başlıyoruz. Sanki o marka, hata yapması imkansız, her zaman en doğrusunu bilen bir dostumuz gibi geliyor!